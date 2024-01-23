23 Ocak Salı BOLU MUDURNU elektrik kesintisi: MUDURNU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:37

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:37

BOLU MUDURNU ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MUDURNU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MUDURNU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MUDURNU ilçesinde 23 Ocak Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILICA, KARACASUMANDIRA mahallelerinde KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA KÖYÜ YOLU, KARACASUMANDIRA MERKEZ, KARACASUMANDIRA SK., KARAMURAT KÖYÜ ALAÇAM MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Ocak Salı 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYGANA mahallelerinde 50.YIL 1. SK., 50.YIL 2. SK., BEŞKAVAK SK., BOLU, KANARYA, TEVFIK TÜRESIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Ocak Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAŞKESTİ mahallelerinde ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Ocak Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMİ, KAYGANA, SEYRANCIK mahallelerinde AHMET HAMACIOĞLU SK., AHMET HAMAMCIOĞLU SK., AK MEHMETLER SK., BAYRAMLAR SK., BELEDİYE CD., BOLU CD., DEMIRCILER, ERKAY SK., FİLİBELİLER SK., GÜL SK., HAMAM SK., HEKİMLER SK., IMARET, İMARET SK., KARAASLAN SK., KARTOPU SK., KURTLAR, KURTLAR SK., SINNEDIBI, SİNNE SK., SİNNEDİBİ SK., SİVRİCEALTI SK., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Ocak Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IDRISLER mahallelerinde IDRISLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.