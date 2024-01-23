23 Ocak Salı DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:37

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:37

DÜZCE ilinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 23 Ocak Salı 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, DİBEKTAŞ, KURUHÜSEYIN, MERKEZ, OSMANCIK, YENİYER mahallelerinde AVUTLUK, DIBEKTAS MERKEZ, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, DİBEKTAŞ KÖYÜ YOLU, KURUHÜSEYIN, OSMANCIK, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, YUKARI mahallelerinde ASAGI, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN mahallelerinde BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde BAYTAR AHMET SK., GÖDE SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KİRAZ SK., ÜÇDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ocak Salı 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DADALI, N KENDISI mahallelerinde DADALI, DADALI KÖYÜ İÇ YOLU, DADALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde ATA SK., ILGIN SK., MELİH SK., PALMIYE, SALYANCI, SALYANCI CD., SEVGI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ocak Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde SARIOĞLU SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde MELIH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ocak Salı 06:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, OSMANİYE mahallelerinde AÇELYA SK., CAMİİ 2 SK., ÇUHA SK., EREĞLİ CD., HASAN AĞA PARKI İÇİ YOLU, HASAN KARTAN SK., İsimsiz156, KARABEKİR CD., PASA, TEVFİK İLERİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLAKAPI, YILANKAYA mahallelerinde GÖLORMANI KÖYÜ İÇ YOLU, HAKKI HOCA, Uavtede Yok, YILANKAYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, OSMANCA, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 101, 101 CD., 300, 300 CD., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, OSMANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1152. SK., 1154., 1154. SK., 1156. SK., D100 KARAYOLU, HALİL ÜSTÜNEL SK., KIRKLAR SK., KURS, KURS SK., PALAS, PALAS SK., SAKA, SAKA SK., YENI, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, YENI mahallelerinde D 100 KARAYOLU CD., NEZİH TÜTÜNCÜĞLU BLV., TEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI ALİLER, KUYUMCUHACIALI, KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 3920., 3920. SK., 4155. SK., 4171., 4173., 4182. SK., 4183. SK., 4189., 4190., 4191. SK., 4192. SK., 4193., 4195., 4196., 4197., 4199., 4199. SK., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU, MERKEZ HACIALİLER SK., ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU, KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 3900., 3934., 3960., 4172. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE, NALBANTOĞLU, SALLAR, ŞEREFİYE, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 101. SK., 4556. SK., 4557. SK., 4560. BULVAR, 4566., 4752., 4752. SK., 4773., 4773. SK., 4775. SK., 4779. SK., 71. SK., ÇEVRE YOLU, RASİM BETİR PAŞA BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2339. SK., 2399. SK., DÜZCE TOKİ METEK KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR, TOKUŞLAR mahallelerinde 3235. SK., 3255. SK., 3261. SK., 3266., 3266. SK., 3274., 3274. SK., 3302., 3304., 3330. SK., 3428. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, MELEN CD., YIĞILCA CD., YIĞLICA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2400. SK., 2401. SK., 2415. SK., MERKEZ YAHYALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇİFTLİĞİ, ÇİFTEPINARLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2690., 2813. SK., 2820., 2820. CD., 2821. SK., 2823. SK., 2826., 2826. SK., 2830., 2830. SK., 2835., 2836. SK., 2843. SK., 2864. SK., 2971., 2971. CD., 3051. SK., ÇIKMAZ SK., KADIOĞLU KÖYÜ YOLU, KONURALP ALİ HAMZA SK., KOZULUK KÜME EVLER, SARAYYERİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMZA, KARAÖMER mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, HAMZA, KARAÖMER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR, SANCAKLAR mahallelerinde 2426., 2467. SK., 2470. SK., 3129., 3172., 3172. SK., 3178. SK., 3187. SK., 3188., 3188. SK., 3189., 3189. SK., 3190., 3194. SK., 3198. SK., 3302. SK., 3303. SK., 3304. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ARAP ÇİFTLİĞİ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., YIGILCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 302 SK., 304 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 305 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 306 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2400., 5012., 5020., 5117., 5152., 5163., D 100 KARAYOLU, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1030. BULVAR, 951., 982. SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, CUMA, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI, HAKKI HOCA, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, MERKEZ, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, ŞOSE ALTI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, NUSRET YILMAZ, PARK İÇİ YOLU, SOSE ALTI, YAYLAKAPI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, N KENDISI mahallelerinde CUMA, KONAKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 15:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YENİ KARAKÖY mahallelerinde YENI KARAKÖY, YENİKARAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE mahallelerinde 1 CD., 105., 13. CD., 307., 311., 317., 319., 321., 323., 325., BEYKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 827. SK., 831. SK., 836. SK., 849. SK., 850., 850. SK., 851. SK., 852., 852. SK., 853. BULVAR, ALPARSLAN TÜRKES, ALPARSLAN TÜRKEŞ, TEKNİKER SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞAZİYE mahallelerinde İSLAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞAZİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde İSLAHİYE KÖYÜ YOLU, SAZIYE, SAZIYE KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IMAMLAR, İMAMLAR mahallelerinde 610., 611., ATATÜRK SK., CUMHURIYET, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ SK., IŞIK SK., İSMET PAŞA SK., KÜLTÜR, MİLLET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 23 Ocak Salı 13:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IMAMLAR, İMAMLAR mahallelerinde 608, ÇEVIK, ÇEVİK SK., FEHMI COSKUN, İLİM SK., SANAYI 1, SANAYİ 1 SK., YILDIRIM, YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.