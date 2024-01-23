23 Ocak Salı KOCAELİ ÇAYIROVA elektrik kesintisi: ÇAYIROVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:36

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:36

KOCAELİ ÇAYIROVA ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇAYIROVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇAYIROVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 120., 122. SK., 122/1. SK., 124. SK., 126., 128. SK., 129., 129. SK., 130., 130. SK., 130/2. SK., 131., 132. SK., 133. SK., 135. SK., 135/1., 150. SK., 152., 199., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 2206. SK, 222., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 2304. SK., 2305. SK., 2308., 2308. SK., 2310/1. SK., 2311. SK., 2311/1. SK., 2311/2., 2311/2. SK., 2312., 2312. SK., 2312/1. SK., 2313/2. SK., 2314. SK., 2315. SK., 2316. SK., 2316/1. SK., 2316/2. SK., 2316/3. SK., 2316/5. SK., 2317. SK., 2318., 2318. SK., 2319. SK., 2320. SK., 2321., 2321. SK, 2321. SK., 2322. SK., 2323., 2323. SK., 2333., 2346. SK., 2348., 2348. SK., 2348/1. SK., 2350. SK., 2353. SK., 2354., 2354. SK., 238., 238. SK., 238/4., 238/4. SK., 246., 246. SK., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK., ADEM YAVUZ CD., OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 230., 230. SK., 232., 232. SK., 240., 242/2., 242/2. SK., 242/3. SK., 248/2., 248/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 126. SK., 128., 130/1. SK., 130/2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 116. SK., 118. SK., 120. SK., 124., 133., 135., 135/1. SK., 199. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 131. SK., 132., 134. SK., 150., 152. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 419. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 446. SK., 459. SK., 485/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 510., 510. SK., 561. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK mahallelerinde 416/1. SK., 416/2., 419., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 421. SK., 422/3. SK., 69., 69. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.