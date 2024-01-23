23 Ocak Salı SAKARYA GEYVE elektrik kesintisi: GEYVE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:37

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:37

SAKARYA GEYVE ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GEYVE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GEYVE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GEYVE ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, CAMİKEBİR, EPÇELER, ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 267., 269., 269. SK., 282., 283., 802. SK., 803., 805., 815., 816., 820., ALIGAFFAROKAN, ALİ GAFFAR OKAN CD., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ALMAATA, ALMAATA SK., AVŞAR SK., AYDENIZ, AYDENİZ, AYDENİZ SK., AYKUT, BAĞCIOĞLU SK., BEDİR, BEDİR SK., BİŞKEK SK., BOSNA, BOSNA SK., BUHARA SK., ÇIGDEM, ÇİĞDEM SK., DR. OZAN SK., ELBURUNİ SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., FERAH, FERAH SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, GÜMÜŞ, GÜMÜŞ SK., HAFIZ FUAT ÇELEBI, HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HARUN RESIT, HARUN REŞİT SK., HIRA, HİCRET SK., HİRA, HİRA SK., ISTANBUL, ISTIKLAL SK., IŞIK, İSTANBUL, İSTANBUL CD., İSTİKLAL SK., KARDELEN SK., KAŞGAR, KAŞGAR SK., KAYA SK., KAYI, KAYI SK., KINIK, KINIK SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALIBEY ÇIKMAZI SK., KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., KÖKSAL, KÖKSAL SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK., MELIHSAH, MELİHŞAH SK., MERCAN, MESCİDİ AKSA SK., MESCİD-İ AKSA SK., MEVLANA SK., MOLLA GÜRANİ, MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN SK., PAPATYA SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., SAADET SK., SARI ALI, SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA, SEFA SK., TARAKÇI SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VAHDET SK., VILDAN, VİLDAN, VİLDAN SK., YAVUZ_1, YIMAZ SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, GAZİ, HIRKA, İNCİKSUYU, KÖPRÜBAŞI, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 957., AÇMALAR SK., AKŞEMSETTİN SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AZİZ GÜNEY SK., BAGCAZ, BAGLAR, BAĞCAZ SK., BAHARİYE SK., BARIŞ MANÇO SK., CUMHUR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇAKIR SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENİZLİ SK., ESEN SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEY SK., HAKAN SK., HALİT PAŞA SK., HIRKA KÖYÜ YOLU, İSMAİL AKÇA SK., KANUNİ SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KENAN EVREN SK., KOSOVA, KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MANAS SK., MEHTAP SK., MESKEN, MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU, MUTLU SK., NİLÜFER SK., OKUL CD., PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SİNAN BEY SK., TUĞRUL BEY SK., TURAN, TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YAMAN SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., KARAHAN, PLEVNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.