23 Ocak Salı SAKARYA HENDEK elektrik kesintisi: HENDEK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:37

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:37

SAKARYA HENDEK ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında HENDEK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte HENDEK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

HENDEK ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILKÖY mahallelerinde 412. SK., BAĞDAT CD., MERKEZ_54 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTEFEK, ARDIÇBELI, ARDIÇBELİ, DEREBOĞAZI, DEREKÖY, HACIKISLA, HACIKIŞLA, KOCAAHMETLER, KOCATÖNGEL, KURTKÖY, SOGUKSU, SOĞUKSU, UZUNÇARSI, UZUNÇARŞI, YASSIGEÇİT, YENİ, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 12318, 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19.05.2001, 2 HAZİRAN, AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, ASAGI/11, ASAGI/15, ASAGI/18, ASAGI/19, ASAGI/21, ASAGI/7, ASAGI/9, ASAGI_12, ASAGI_2, ASAGI_6, AŞAĞI, AŞAĞI-14, BARAJ, BARAJ/1, CUMHURİYET MEYDAN, ÇAMLIK, DAR, FATIH, FATIH_1, FATİH CD., GÜNEY TEPE 2, HOCA AHMET YESEVİ CD., İsimsiz85, İsimsiz88, İsimsiz99, KARAKOL, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCATÖNGEL, KURUDERE, KURUDERE SK., KURUDERE/1, LALE, M.FEVZI ÇAKMAK, M.FEVZİ ÇAKMAK, MERKEZ, MERKEZ KOCATÖNGEL/1, MERKEZ/3 SK., MERKEZ_105, MERKEZ_122, MERKEZ_157, MERKEZ_181, MERKEZ_19, MERKEZ_215, MERKEZ_247, MERKEZ_270, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_321, MERKEZ_49, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_83, SARIBAYIR, SIVRITEPE MERKEZ/16, SOGUKSU ASAGI, SOGUKSU ASAGI/1, SOGUKSU ASAGI/10, SOGUKSU ASAGI/11, SOGUKSU ASAGI/6, SOGUKSU YUKARI, SOGUKSU YUKARI/1, SOGUKSU YUKARI/10, SOGUKSU YUKARI/3, SOGUKSU YUKARI/4, SOGUKSU YUKARI/6, SOGUKSU YUKARI/7, SOĞUKSU AŞAĞI, SOĞUKSU AŞAĞI SK., SOĞUKSU YUKARI, SOĞUKSU YUKARI SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜL, TEPE_1, TEPE_11, TEPE_17, TEPE_26, TEPE_9, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELIM 1, YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YAYLA, YENI_1, YENI_5, YENI_6, YENİ, YILDIRIM BEYAZIT CD., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.