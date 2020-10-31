23 saat sonra gelen mucize kurtuluş: Enkaz altında 1 anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı
İzmir'de enkaz altında kalan bir anne ve 4 çocuğuna 23 saat sonra canlı ulaşılması büyük sevinç yarattı. Anne ve 3 çocuk kurtarılırken, 1 çocuğun çıkarılma çalışmaları sürüyor.
İzmir’de Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken Doğanlar Apartmanı’nın enkazında başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
10 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazın altında oldukları saptanan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğuna, 3. kat seviyesinden gelen seslerin takibi ile ulaşıldı.
Doç. Dr. Perinçek ile irtibat kurmayı başaran ekipler, anne ile yanında olan çocukları 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif’i kurtarma çalışmalarına başladı. Depremden 23 saat sonra anne ve 3 çocuk enkazdan çıkarıldı. 1 çocuk için kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü belirtildi.
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