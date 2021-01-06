23 yıl hapisle aranan firari: "Bilmiyorum, haberim yok ki"
Mersin’de 5 dosyadan hakkında 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, çalışırken yakalandı. Adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "hırsızlık suçundan arandığını biliyor muydun" sorusuna "hayır abi" diye şüpheli, "Kesinleşmiş hapis cezam yok. Bilmiyorum. Hırsızlık yapmadım. Neden gözaltında olduğumu bilmiyorum, haberim yok" dedi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamda, konut dokunulmazlığını ihlal, iş yeri ve resmi kurumlar ile muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı gibi 5 dosyadan 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ramazan Öztürk (26) çalışırken gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı "hırsızlık suçundan arandığını biliyor muydun" sorusuna "hayır abi" diyen şahıs, "Hakkımda kesinleşmiş hapis cezası yok. Ben bilmiyorum. Hırsızlık yapmadım. Neden gözaltına olduğumu bilmiyorum, haberim yok ki" dedi.
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