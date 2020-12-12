24. İstanbul Tiyatro Festivali çevrimiçi gösterimleri 28 Aralık’a kadar uzatıldı

12 Aralık 2020 Cumartesi, 09:25

"Eften Püften Şeyler"

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festivalin çevrimiçi programından 6 gösterilik bir seçki 28 Aralık’a kadar "online.iksv.org" adresinde izlenebilecek.

"Varlık"

"Yerli Yapımlar" seçkisinde izleyiciyle buluşan ve izleyicilerin yoğun ilgisi sebebiyle gösterim tarihi uzatılan yapımlar arasında "Eften Püften Şeyler", "Varlık", "Her Güne Bir Vaka", "Lear Mutfakta", "Andan Daha Kısa" ve "Olağan-İçi Bir Gezi" bulunuyor.

"Her Güne Bir Vaka"

İzleyiciler bilet satın aldıkları çevrimiçi gösterimleri, telefon, tablet ve bilgisayarlarından izleyebiliyor ve izlemeye başladıktan sonra 72 saat boyunca görüntüleyebiliyor.

"Lear Mutfakta"

Festival programının tamamına ve oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgiye "https://tiyatro.iksv.org/tr/program" adresinden ulaşılabilir.

"Andan Daha Kısa"

24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında gerçekleştirilecek paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinliklerin ayrıntılı programı için "https://tiyatro.iksv.org/tr/ogrenme-ve-gelisim-programi" adresi ziyaret edilebilir.???????