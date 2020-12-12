24. İstanbul Tiyatro Festivali çevrimiçi gösterimleri 28 Aralık’a kadar uzatıldı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin çevrimiçi programındaki 6 gösterinin yayın tarihi 28 Aralık'a kadar uzatıldı.
"Eften Püften Şeyler"
İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festivalin çevrimiçi programından 6 gösterilik bir seçki 28 Aralık’a kadar "online.iksv.org" adresinde izlenebilecek.
"Varlık"
"Yerli Yapımlar" seçkisinde izleyiciyle buluşan ve izleyicilerin yoğun ilgisi sebebiyle gösterim tarihi uzatılan yapımlar arasında "Eften Püften Şeyler", "Varlık", "Her Güne Bir Vaka", "Lear Mutfakta", "Andan Daha Kısa" ve "Olağan-İçi Bir Gezi" bulunuyor.
"Her Güne Bir Vaka"
İzleyiciler bilet satın aldıkları çevrimiçi gösterimleri, telefon, tablet ve bilgisayarlarından izleyebiliyor ve izlemeye başladıktan sonra 72 saat boyunca görüntüleyebiliyor.
"Lear Mutfakta"
Festival programının tamamına ve oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgiye "https://tiyatro.iksv.org/tr/program" adresinden ulaşılabilir.
"Andan Daha Kısa"
24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında gerçekleştirilecek paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinliklerin ayrıntılı programı için "https://tiyatro.iksv.org/tr/ogrenme-ve-gelisim-programi" adresi ziyaret edilebilir.???????
"Olağan-İçi Bir Gezi"
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- Bursa'da deprem
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- Bursa'da deprem
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto