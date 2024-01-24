24 Ocak Çarşamba İZMİR BORNOVA elektrik kesintisi: BORNOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:54

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:54

İZMİR BORNOVA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BORNOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BORNOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 17:00:00.000 saatleri arasında KARACAOĞLAN; 6244. SK., , 6244. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 17:00:00.000 saatleri arasında KARACAOĞLAN MH.; 4044. SK., 6223. SK., 6224. SK., 6225. SK., 6226. SK., 6227. SK., 6228. SK., 6234. SK., 6236. SK., 6241. SK., 6242. SK., 6243. SK., 6245. SK., 6246. SK., 4044. SK., 6222. SK., 6223. SK., 6224. SK., 6241. SK., 6245. SK., 6246. SK., 6247. SK., 6248. SK., 6249. SK., 6251. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 17:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA; , 4053. SK., 6225. SK., 6244. SK., , 4032/3, 4053. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 17:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA MH.; 4044. SK., 4044/1. SK., 4048. SK., 4048/1. SK., 4050. SK., 4054. SK., 4055. SK., 4055/1. SK., 4055/2. SK., 4056. SK., 4061. SK., 4063/1. SK., 4021. SK., 4025. SK., 4027. SK., 4029. SK., 4031. SK., 4032. SK., 4034. SK., 4035. SK., 4038. SK., 4040. SK., 4042. SK., 4044. SK., 4046. SK., 4051. SK., 6222. SK., ABDİ İPEKÇİ, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, 4065/1. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır