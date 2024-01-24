24 Ocak Çarşamba MANİSA KIRKAĞAÇ elektrik kesintisi: KIRKAĞAÇ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:55

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:55

MANİSA KIRKAĞAÇ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KIRKAĞAÇ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KIRKAĞAÇ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında BODUROĞLU; , 26, 31, 34, 37, 40. SK., 47. SK, 48, 53. SK., İSİMSİZ1, MENDERES CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında BODUROĞLU MH.; 28. SK., 32. SK., 37. SK., 38. SK., 43. SK., 51. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında CİNOSMAN; , 20. SK, 26, 31, 47. SK, 6., İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında CİNOSMAN MH.; 21. SK., 22. SK., 29. SK., 6/D SK., 6/E SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında ÇİFTLİK; İSİMSİZ13 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında HACIHİMMET; 20. SK, 28. SK., 31, 48, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında HACIHİMMET MH.; 17/B SK., 17/D SK., 23. SK., 31/B SK., 34. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında HIDIRAĞA; , 12, 124. SK., 155 (YENİ) Sk., 19. SK., 2, 21. SK., 5. SK., 6, 6., 8 ( YENİ ), 8. SK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ26, İSİMSİZ29, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında HIDIRAĞA MH.; 10. SK., 151. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ; , 10, 10. SK., 10-A, 10-A., 12, 151. SK., 155 (YENİ) Sk., 18, 3, 30. SK, 8. SK., İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ MH.; 1. SK., 10/B SK., 100. SK., 102. SK., 11. SK., 15. SK., 17/A SK., 23. SK., 28. SK., 3. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ; , Atatürk 56 Cd., İSİMSİZ17, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ29, İSİMSİZ38, ŞEFİK PAKSOY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ MH.; 104. SK., 106. SK., 108. SK., 110. SK., 133. SK., 135. SK., 137. SK., 139. SK., 141. SK., 143. SK., 157. SK., KAYADİBİ OVA YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında KOCAMEHMETAĞA; , 24. SK., 47. SK, 57, 57-A., 6., CELAL İÇÖZ, CELAL İÇÖZ CD., İSİMSİZ12, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında KOCAMEHMETAĞA MH.; 22. SK., 344. SK., 53. SK., 59. SK., 59/A SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında MEMİŞ; , 11. SK., 13. SK., 138, 17.SK, 17/C SK., 23. SK., 31, 35 SK., 37. SK., 48, 54. SK., 66. SK., 72. SK., 9. SK., ATATÜRK 56, Atatürk 56 Cad., Atatürk 56 Cd., İSİMSİZ10, İSİMSİZ8, SAÇLI EFE SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında MEMİŞ MH.; 1., 123. SK., 125. SK., 127. SK., 153. SK., 50. SK., 52. SK., YAŞAR ÇIĞ SK., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında MUSALAR; 47. SK, 59. SK., 6., 6/F. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında ŞAİR EŞREF; , 53 Sk, 53 SK., 72, 72 Sk., 82. SK., ATATÜRK CD., ATATÜRK(56), Halit Kaya Dipli CD., İSİMSİZ104, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında ŞAİR EŞREF MH.; 105. SK., 107. SK., 109. SK., 111. SK., 33/A SK., 76. SK., 78. SK., 80. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE; , 35 SK., 35. SK., 37. SK., 40. SK., 48, 53 SK., 53 YENİ, 72 Sk., ATATÜRK 56, İSİMSİZ40, MENDERES CD., SAÇLI EFE SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE MH.; 113. SK., 115. SK., 39. SK., 41. SK., 43. SK., 45. SK., 51. SK., 54. SK., 64. SK., 68. SK., 74, 75. SK., 78. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , 38., CELALİÇÖZ, İSİMSİZ11 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 38. SK., 40. SK., 44. SK., 46. SK., 57. SK., 59. SK., 67. SK., ATATÜRK CD., İSMAİL HAKKI CD., KAYMAKAM ATİLLA YAŞA SK., MENDERES CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında ZORAĞA; 24. SK., 59. SK., 6., İSİMSİZ3, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında MEMİŞ; 117. SK., 119. SK., 121 Sokak, 13. SK., 138, 17.SK, 17/C SK., 23. SK., 31, 33. SK., 35 SK., 37. SK., 48, 54. SK., 66. SK., 72. SK., 9. SK., 90. SK., 92. SK., 94. SK., ATATÜRK 56, Atatürk 56 Cad., Atatürk 56 Cd., GELEMBE YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ3, İSİMSİZ47, İSİMSİZ8, SAÇLI EFE SK., , 11. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında MEMİŞ MH.; 1., 121. SK., 123. SK., 125. SK., 127. SK., 140. SK., 153. SK., 50. SK., 52. SK., 96. SK., YAŞAR ÇIĞ SK., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında MUSALAR; 47. SK, 59. SK., 6., 6/F. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında ŞAİR EŞREF; , 122 Sk., 200 Sk, 53 Sk, 53 SK., 72, 72 Sk., 76, 79 EDİPBAYAT Sk., 82 sokak, 82. SK., ALBAY FAHİR IŞIK, ATATÜRK CD., ATATÜRK(56), Halit Kaya Dipli CD., İSİMSİZ100, İSİMSİZ104, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ112, İSİMSİZ12, İSİMSİZ121, İSİMSİZ127, İSİMSİZ128, İSİMSİZ13, İSİMSİZ130, İSİMSİZ131, İSİMSİZ134, İSİMSİZ135, İSİMSİZ149, İSİMSİZ58, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında ŞAİR EŞREF MH.; 105. SK., 107. SK., 109. SK., 111. SK., 112. SK., 114. SK., 116. SK., 118. SK., 120. SK., 130. SK., 149. SK., 33/A SK., 53., 76. SK., 78. SK., 80. SK., 82., 86. SK., 88. SK., 99. SK., AKHİSAR BERGAMA YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE; , 150 Sk., 201 SK., 210, 222, 35 SK., 35. SK., 37. SK., 40. SK., 48, 53 SK., 53 YENİ, 72 Sk., 88. SK., 94. SK., ATATÜRK 56, GELEMBE YOLU, İSİMSİZ100, İSİMSİZ40, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ95, MENDERES CD., SAÇLI EFE SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE MH.; 113. SK., 115. SK., 117. SK., 132. SK., 142 (YENİ) SK., 142. SK., 144. SK., 146. SK., 148. SK., 150, 218 SK., 220, 39. SK., 41. SK., 43. SK., 45. SK., 51. SK., 54. SK., 64. SK., 68. SK., 74, 75. SK., 78. SK., 80. SK., 82. SK., 84. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , 38., CELALİÇÖZ, İSİMSİZ11 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 38. SK., 40. SK., 44. SK., 46. SK., 57. SK., 59. SK., 67. SK., ATATÜRK CD., İSMAİL HAKKI CD., KAYMAKAM ATİLLA YAŞA SK., MENDERES CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında ZORAĞA; 24. SK., 59. SK., 6., İSİMSİZ3, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında BODUROĞLU; , 26, 31, 34, 37, 40. SK., 47. SK, 48, 53. SK., İSİMSİZ1, MENDERES CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında BODUROĞLU MH.; 28. SK., 32. SK., 37. SK., 38. SK., 43. SK., 51. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında CİNOSMAN; , 20. SK, 26, 31, 47. SK, 6., İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında CİNOSMAN MH.; 21. SK., 22. SK., 29. SK., 6/D SK., 6/E SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında ÇİFTLİK; İSİMSİZ13 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında HACIHİMMET; 20. SK, 28. SK., 31, 48, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında HACIHİMMET MH.; 17/B SK., 17/D SK., 23. SK., 31/B SK., 34. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında HIDIRAĞA; , 12, 124. SK., 155 (YENİ) Sk., 19. SK., 2, 21. SK., 5. SK., 6, 6., 8 ( YENİ ), 8. SK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ26, İSİMSİZ29, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında HIDIRAĞA MH.; 10. SK., 151. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ; , 10, 10. SK., 10-A, 10-A., 12, 151. SK., 155 (YENİ) Sk., 18, 3, 30. SK, 8. SK., İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ MH.; 1. SK., 10/B SK., 100. SK., 102. SK., 11. SK., 15. SK., 17/A SK., 23. SK., 28. SK., 3. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ; , Atatürk 56 Cd., İSİMSİZ17, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ29, İSİMSİZ38, ŞEFİK PAKSOY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ MH.; 104. SK., 106. SK., 108. SK., 110. SK., 133. SK., 135. SK., 137. SK., 139. SK., 141. SK., 143. SK., 157. SK., KAYADİBİ OVA YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında KOCAMEHMETAĞA; , 24. SK., 47. SK, 57, 57-A., 6., CELAL İÇÖZ, CELAL İÇÖZ CD., İSİMSİZ12, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında KOCAMEHMETAĞA MH.; 22. SK., 344. SK., 53. SK., 59. SK., 59/A SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında BODUROĞLU; , 31, 34, 37, 48, İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında BODUROĞLU MH.; 37. SK., 38. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında HACIHİMMET; 31, 48, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında HACIHİMMET MH.; 17/B SK., 17/D SK., 31/B SK., 34. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ; , 155 (YENİ) Sk., 3, 30. SK, İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ MH.; 1. SK., 100. SK., 102. SK., 11. SK., 15. SK., 23. SK., 28. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ; , Atatürk 56 Cd., İSİMSİZ17, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ29, İSİMSİZ38, ŞEFİK PAKSOY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ MH.; 104. SK., 106. SK., 108. SK., 110. SK., 133. SK., 135. SK., 137. SK., 139. SK., 141. SK., 143. SK., 157. SK., KAYADİBİ OVA YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında MEMİŞ; , 11. SK., 13. SK., 138, 17.SK, 17/C SK., 23. SK., 31, 35 SK., 37. SK., 48, 54. SK., 66. SK., 72. SK., 9. SK., ATATÜRK 56, Atatürk 56 Cad., Atatürk 56 Cd., İSİMSİZ10, İSİMSİZ8, SAÇLI EFE SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında MEMİŞ MH.; 1., 123. SK., 125. SK., 127. SK., 153. SK., 50. SK., 52. SK., YAŞAR ÇIĞ SK., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE; , 35 SK., 35. SK., 37. SK., 48, 53 YENİ, 72 Sk., ATATÜRK 56, İSİMSİZ40, SAÇLI EFE SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE MH.; 115. SK., 39. SK., 41. SK., 43. SK., 45. SK., 54. SK., 64. SK., 68. SK., 75. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır