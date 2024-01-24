24 Ocak Çarşamba MANİSA KULA elektrik kesintisi: KULA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:55

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:55

MANİSA KULA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KULA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KULA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında 4 EYLÜL; , 303. SK., İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, , İSİMSİZ35, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında 4 EYLÜL MH.; 294., 296, 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303, 304. SK., 305., 308., 344., AKASYA, IŞIK, MENEKŞE, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, ZÜMRÜT, 294., 299., 300., 308., 309., ATATÜRK BLV., AVAROĞLU, M.AKİF ERSOY, MEVLANA, OSMAN GAZİ, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, ŞHT.MEHMET ALİ KARADUMAN elektrik kesintisi yaşancaktır