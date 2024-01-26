26 Ocak Cuma İZMİR SEFERİHİSAR elektrik kesintisi: SEFERİHİSAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:12

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:12

İZMİR SEFERİHİSAR ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SEFERİHİSAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SEFERİHİSAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında TEPECİK; , 115, bahçeköy önü, BAHÇEKÖY ÖNÜ KÜME EVLER, KAVAKDERE CADDESİ, KUŞADASI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında TEPECİK MH.; 101. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 105/1. SK., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 108/1. SK., 109. SK., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113, 113. SK., 114. SK., 115, 116. SK., 116/1 SK., 118. SK., BAHÇEKÖYÖNÜ, GÜNEYDAŞ TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA, KAVAKDERE CD., TEPECİK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır