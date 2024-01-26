26 Ocak Cuma İZMİR URLA elektrik kesintisi: URLA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:12

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:12

İZMİR URLA ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında URLA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte URLA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında CAMİATİK; , AHMET BESİM UYAL, DÖRTYOL SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında CAMİATİK MH.; ÇAKMAK SK., MİMOZA SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında NAİPLİ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında NAİPLİ MH.; DOLU SK., PORTAKAL SK., YILDIRIM SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA; AHMET BESİM UYAL, DÖRTYOL SK., MANOLYA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA MH.; DİK YOKUŞ SK., DİKYOKUŞ SK., DOĞA, POLİGON, SU DEPOSU, ŞEKERPINAR, ÜÇ ÇEŞMELER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında DENİZLİ; , 103, 16 SK., 31, 34 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında DENİZLİ MH.; 16. SK., 19/1 SK., 24. SK., 29. SK., 30. SK., 33. SK., 38. SK., 51 SK., 83. SK., 83/1 SK., DENİZLİ CD., HARBİYE CD. elektrik kesintisi yaşancaktır