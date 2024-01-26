26 Ocak Cuma MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:13

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:13

MANİSA ilinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında SAKARYA MH.; ZİYA GÖKALP elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında YENİCE; , BEŞ EYLÜL, CUMHURİYET, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, ZİYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP 2 NOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında YENİCE MH.; ATATÜRK, ATATÜRK 1 NOLU, CEVDET KAYA ÇIKMAZI, CİHANGİR, ESKİ İZMİR, KAVAKLIDERE, KEBAN, KURTULUŞ, KUVAİ-MİLLİYE, OSMAN AKCA, SÜMER ORAL, ULUBATLI HASAN CD., ZİYA GÖKALP 1. SK., ZİYA GÖKALP 2.SK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında AKKEÇİLİ; , DENİZLİ YOLU, İSİMSİZ113, İSİMSİZ115, İSİMSİZ116, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ148, İSİMSİZ154, İSİMSİZ155, İSİMSİZ156, İSİMSİZ160, İSİMSİZ36, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ44 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında AKKEÇİLİ MH.; ESKİ İZMİR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında BEŞEYLÜL; , ATATÜRK, BAHÇELER BAŞI, BEŞ EYLÜL, CUMHURİYET, FEVZİ PAŞA, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, KALE ARKASI, KURTULUŞ, KUYUCAK SK., KUYUCAK SOKAK, MEKTEP, MİLLİ EGEMENLİK, MİLLİ EGEMENLİK 2 NOLU, REDDİ İLHAK CD., SAKARYA, SEKİNE EVREN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında ERENKÖY; , HACIBEY KÜME EVLERİ SOK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında ERENKÖY MH.; EREN KÖY YOLU, ESKİ İZMİR YOLU, HACIBEYMAGH.ZEYTİNÇAY KÜME EVLER, ZEYTIÇAY KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , SALKIM, CEVİZLİ, İSİMSİZ11, İSİMSİZ112, İSİMSİZ12, İSİMSİZ133, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ60, KOCATEPE, METEHAN, ZİYA GÖKALP 1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında FATİH MH.; ALAŞEHİR, ATATÜRK, ATATÜRK 3 NOLU, ATATÜRK 4 NOLU, AZİZİYE, CİHANGİR, ÇİÇEKÇİLER, D.D.Y ANBAR ÜSTÜ, DEDE KORKUT, DİKİLİTAŞ, DİKMEN SK., ERGENEKON CD., ESKİ İZMİR, FATİH, İLKAY, KAVAKLIDERE, KIZIL ELMA, KÖROĞLU, MELTEM, METİN, MOHAÇ SK., NERGİZ SK., ÖZGÜR SK., ŞAHİN SK., TURGUT REİS CD., ULUBATLI HASAN CD., ÜLKER, ÜLKER 1 NOLU, ZİYA GÖKALP 2 NOLU, ZÜBEYDE HANIM SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında HACIBEY; , ORUÇ REİS, ALİ AKGÜN, ESKİ İZMİR, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ28, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ46, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, KURUDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında HACIBEY MH.; 1. ÇK., ASENA SK., BAĞARASI SK., BAKÜ SK., CAMİ SK., CEVİZLİ, CEVİZLİ SK., CEVİZLİ SOK., ESKİ HAPİSHANE ARKASI, ESKİ HAPİSHANE ARKASI SK., ESKİ İZMİR YOLU 1. SK., FERAH SK., GÜVEN SK., HACIBEY KÖY YOLU, İZMİR YOLU 2. SK., İZMİR YOLU ÜSTÜ 2 SK., KAVAKLIDERE, KURUDERE SOK., MUSTAFA PEHLİVANOĞLU CD., OSMANİYE, PATİKA, ÜZÜMLÜ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında İSTASYON; , AKKEÇİLİ CADDESİ, ÇAMLI, DENİZLİ YOLU, İSİMSİZ134, İSİMSİZ137, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ140, İSİMSİZ141, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ149, İSİMSİZ152, İSİMSİZ153, İSİMSİZ154, İSİMSİZ170, İSİMSİZ173, İSİMSİZ177, İSİMSİZ50, TURHAN ALAKENT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında İSTASYON MH.; ADNAN MENDERES, AKGÜL SK., AKKEÇİLİ, CEM SULTAN SK., D. D. GEÇİT SK., D. D. YOLALTI SK., DENİZLİ YOLU, E. SALİHLİ YOLU, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, GAZİ, GAZİ 1 NOLU, GAZİ 2 NOLU, GAZİ 3 NOLU, GAZİ 4 NOLU, GELİBOLU, GÜMÜŞ, HOCA AHMET YESEVİ CD., HÜNKAR, KAHRAMANLAR, KAMİLBEY, KIRMIZIGÜL, MORGÜL, NECİP FAZIL KISAKÜREK SK., OSMANLILAR, SANCAK SK., SARIGÜL, SERİNYAYLA SK., ŞEHİTLER SK., ŞHT.KOMİSER SÜLEYMAN AVŞAR, VATAN, YAYLA SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , İSİMSİZ34, İZMİR, SÜLEYMAN DEMİREL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; BİLGE KAĞAN SK., HALİDE EDİP, NAMIK KEMAL, NENEHATUN, ÖZMEN, ÖZMEN ALTI, ZAFER, ZEKİ ÜNGÖR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 01:00:00.000-2024-01-26 02:00:00.000 saatleri arasında SAKARYA; SÜMER ORAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında ÇEŞNELİ; İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ8, , ÇEŞNELİ KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ2, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında ÇEŞNELİ MH.; ÇEŞNELİ KÖYÜ YOLU, ÇEŞNELİ SOK., KIZILDAĞ YOLU, MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında ERENKÖY; , ERENKÖY KÖY İÇ YOLU, HACIBEY KÜME EVLERİ SOK., İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ32, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ42, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ89, İsimsiz90 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında ERENKÖY MH.; EREN KÖY YOLU, ERENKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, ERENKÖY KÖYÜ YOLU, GÖTÜR GOVUK SOK., GÖTÜRGOVUK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında İSTASYON; , İSİMSİZ105, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ113, İSİMSİZ115, İSİMSİZ118, İSİMSİZ122, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ29, İSİMSİZ35, İSİMSİZ40, İSİMSİZ42, İSİMSİZ51, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ71, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ81, İSİMSİZ87, İSİMSİZ9, İSİMSİZ91, İSİMSİZ93, İSİMSİZ98, KARABULUT, , ALİ İHSAN PAŞA, İSİMSİZ165, İSİMSİZ179, , ALİ İHSAN PAŞA, GÜLDEREN SK., HİLAL, İSİMSİZ115, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ124, İSİMSİZ135, İSİMSİZ157, İSİMSİZ160, İSİMSİZ162, İSİMSİZ92, KARABULUT, , İSİMSİZ1219, İSİMSİZ127, İSİMSİZ128, İSİMSİZ173 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında İSTASYON MH.; ALAŞEHİR KULA YOLU, AYÇA SK., cağrı sok., DENİZLİ YOLU, GALERİCİLER SİTESİ, GÜMÜŞDERE, İZMİR SALİHLİ YOLU ALTI, OĞUZ KAĞAN, Abidin Paşa Cd., ADNAN MENDERES, ANAYURT, ASMALI, ASMALI SK., D. D. GEÇİT SK., D. D. YOLALTI SK., FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ ALPASLAN, GELİBOLU, HASAN POLATKAN, KANALALTI SK., MORGÜL, OSMANLILAR, PINAR, ŞHT.KOMİSER SÜLEYMAN AVŞAR, TÜRKOĞLU, VATAN, Abidin Paşa Cd., ADNAN MENDERES, AHMETBEYLİ SK., AKKEÇİLİ, ALİ KUŞÇU, ARA, AYÇA SK., cağrı sok., CEM SULTAN SK., DENİZLİ YOLU, DERMAN, DERYA, DÖNMEZ SK., DUMAN, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ ALPASLAN, GELİBOLU, GÜLSEREN SK., GÜMÜŞ, GÜMÜŞDERE, GÜMÜŞPALA, GÜN SAZAK, HİLAL, MİLLİ BİRLİK, OĞUZ KAĞAN, OSMANLILAR, SAĞCAN SK., ŞEHİTLER SK., TÜRKOĞLU, YUSUF İMAMOĞLU, DR.SADIK AHMET, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, GÜMÜŞPALA, HASAN POLATKAN, KIRMIZIGÜL, OSMANLILAR, ŞHT.KOMİSER SÜLEYMAN AVŞAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında KOZLUCA; , İSİMSİZ27, İSİMSİZ42, İSİMSİZ45, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, KOZLUCA KÖY İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında KOZLUCA MH.; KAPLAN ÇUKURU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , BAKLACI, DENİZLİ YOLU, İSİMSİZ22, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ37, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ89, DENİZLİ YOLU, , BAHÇELİ, DENİZLİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; ALAŞEHİR KULA YOLU, ÇAKIR SK., KURTULUŞ MAH İÇ YOLU, KURTULUŞ MAHALLESİ İÇ YOLU, BOZOK, COŞKUN ASLAN SK., DEVLET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında OSMANİYE; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ29, İSİMSİZ31, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ87, İSİMSİZ89, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, OSMANİYE KÖY İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında OSMANİYE MH.; TARLA İÇİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında PİYADELER; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında ŞAHYAR; İSİMSİZ15, İSİMSİZ29, İSİMSİZ48, İSİMSİZ50, İSİMSİZ67, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında ŞAHYAR MH.; AĞILBAŞI SOK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında AKKEÇİLİ; , AKKEÇİLİ KÖYÜ YOLU, ARAZİ, BAĞLARYOLU, DENİZLİ YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ104, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ109, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ118, İSİMSİZ121, İSİMSİZ122, İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ13, İSİMSİZ142, İSİMSİZ143, İSİMSİZ144, İSİMSİZ145, İSİMSİZ149, İSİMSİZ151, İSİMSİZ153, İSİMSİZ155, İSİMSİZ157, İSİMSİZ162, İSİMSİZ165, İSİMSİZ166, İSİMSİZ17, İSİMSİZ173, İSİMSİZ175, İSİMSİZ176, İSİMSİZ177, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ181, İSİMSİZ182, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ186, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ19, İSİMSİZ190, İSİMSİZ192, İSİMSİZ193, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ196, İSİMSİZ197, İSİMSİZ199, İSİMSİZ20, İSİMSİZ201, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ206, İSİMSİZ207, İSİMSİZ208, İSİMSİZ21, İSİMSİZ211, İSİMSİZ213, İSİMSİZ214, İSİMSİZ215, İSİMSİZ216, İSİMSİZ218, İSİMSİZ220, İSİMSİZ223, İSİMSİZ224, İSİMSİZ226, İSİMSİZ227, İSİMSİZ24, İSİMSİZ252, İSİMSİZ253, İSİMSİZ256, İSİMSİZ258, İSİMSİZ26, İSİMSİZ29, İSİMSİZ33, İSİMSİZ42, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ52, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ61, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ81, İSİMSİZ83, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ93, İSİMSİZ96, İSİMSİZ99 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında AKKEÇİLİ MH.; AKKEÇİLİ KÖYÜ İÇ YOLU, AKKEÇİLİ SOK., ESKİ AKKEÇİLİ, ESKİ AKKEÇİLİSOK., ESKİ İZMİR CAD., PTİKA, SAĞLIK CAD.SOK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında BAKLACI; , BAKLACI, baklacı iç yolu, BAKLACI KÖYÜ İÇ YOL, BAKLACI KÖYÜ İÇ YOLU, BAKLACI SOKAK, İSİMSİZ100, İSİMSİZ102, İSİMSİZ106, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ113, İSİMSİZ114, İSİMSİZ129, İSİMSİZ13, İSİMSİZ134, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ45, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ54, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ66, İSİMSİZ71, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ90, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında BAKLACI MH.; ALAŞEHİR KULA YOLU, BAKLACI KÖY IÇ YOLU, BAKLACI KÖYÜ YOLU, BAKLACI SOK., MECİT SK., PATİKA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında BARIŞ; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ2, İSİMSİZ25, İSİMSİZ39, İSİMSİZ46, SANAYİ 7. SK., Y.KÜÇÜK SAN.SİT.A KISIM 2 NOLU, Y.KÜÇÜK SAN.SİT.A KISIM 4 NOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında BARIŞ MH.; SANAYİ 4. SK., Sanayi 5. Sk., SANAYİ 6. SK., Y.KÜÇÜK SAN.SİT.A KISIM 5 NOLU, YENİ KÜÇÜK SAN.SİTESİ.B.KISIM SOK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında CUMA; , AKPINAR, ARA SK, ARA SK., AYDOĞANHOŞER SK., Derviş Sk., İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, KAZIM KARABEKİR, NAMIK KEMAL CD., SEBZECİLER SK., Şahan, Şahan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında CUMA MH.; ALEYNA, ALİ YÖRÜK, ATLI, AYDIN SK., BALCI OĞLU, BAYRAMOĞLU SK., BENLİ SK, BİLGE, BÜLBÜL SK., CAMİ SK., CEMALETTİN CANDARLI, CEMALETTİN ÇANDARLI CD., CENGİZ, CEZAEVİ, ÇAKIR EFE SK., DAR, DİLEK SK., DUYGULU SK., FEVZİ ÇAKMAK, GAZHANE SK., GÖKTAŞLI SK., HAL SK., HAMAM SK., HATİPOĞLU SK., HAZNEDAR ÇK., IŞIKLAR SK., KALENDER, KANARYA, KARCILAR SK., KAYALIK, KAYISI, KURŞUNLU SK., MEHTAP, MİMAR SK., MORDOĞAN SK., MUSTAFA SK., MUZAFFER TEZCAN, MÜGE SK., MÜRVER, OZAN, OZAN SK., ÖZEN SK., ÖZGE SK., SERGEN SK., SUFİ, TEPE SK., TURNA, UZAY SK., ÜMİT SK., ÜNSAL, ÜSTÜN SK., YASSI TEPE SK., YEMİŞCİLER SK., YENİ CAMİ SK., YETKİN, YILDIRIM BEYAZIT, YURDUSEVEN SK., ZİYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , EMİR SK., GÖKŞEN, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ42, MİMOZA, Ömür Sk., SERHAT SK., SUNDA ÜN, Yavuz Selim Cad., Yavuz selim cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; AĞAR, AKDOĞAN, ALİ EMRİ, ATMACA SK., AVCI SK., BAHATTİN METİN, BAYRAKTAR SK., BORA SK., CUMHUR SK., ÇELEBİ, DİDEM SK., EMEK SK., GENERAL EMİN SEZGİN, GONCA, GÜLBEY SK., GÜRKÖK SK., İLBEY, KÜTAHYA, MADENCİ SK., MENEKŞE, NİYAZİ ERAKINCI, OĞUZ SK., ÖĞRETMEN M. REŞAT ÇINARLI SK., SAĞLAM SK., SOMA KAMYON GARAJI İÇ YOLU, SOMAK, TELLİ, UYGUR SK., YAVUZ SELİM, ZAMBAK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında HÜRRİYET; , AYDOĞDU, Hüseyin Özkılınç Cad., İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ56, İSİMSİZ58, İSİMSİZ62, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ71, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ78, Lalezar Sk., Maden Şehitleri Cad., NAZIM YAVUZ, RÜZGAR SK., SUNDA ÜN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında HÜRRİYET MH.; ADA SK., ADAK SK., AŞIKLAR, AYAN SK., AYDOĞDU, BOZKURT SK., BUĞDAY SK., BURAK SK., CEZAEVİ, ÇAKIR EFE SK., ÇELTEK SK., ÇINAR, DENİZ SK., Derviş Sk., DERYA SK., DOĞUŞ SK., DORUK SK., EBRU SK., EKİN, EMRAH SK., ERGUVAN, GÜNDOĞAN SK., GÜREL, İPEK, KARATAŞ SK., KARAYEL SK., KAYI, KAYMAKAM SELAMİ TEKER SK., KUZEY SK., KÜTAHYA, MİMAR SK., MUSA EFENDİ, MUSTAFA SK., MUZAFFER TEZCAN, NECATİ AKMAZ SK., ONBAŞIOĞLU SK., ÖĞRETMEN HAYATİ BOZKURT SK., ÖNAL SK., ÖNCÜ SK., PATİKA, PETEK, REYHAN, SEDA SK., SELÇUKLU, SİMGE SK., SİNEM, TARAKÇI SK., TEK LOJMANLARI İÇİ YOLU, TÜRKMEN, ULUS, YAVUZ SELİM, YELİZ SK., YENER SK., YETKİN, YILDIRIM SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında KARAMANLI; fulya, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında KARAMANLI MH.; CEMALETTİN ÇANDARLI, ŞEHİT HALUK İNAY CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , Bülent Ecevit Parkı İçi, İSİMSİZ28, KAZIM KARABEKİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; BASIN, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇLİK SK., İNKILAP SK., İSTİKLAL, MEVSİM, SELVİLİ SK., ŞEHİTEKMEL ÖZPOLAT SK., TAHSİN BAYKAL SK., YEŞİL TUNA SK., YILDIRIM BEYAZIT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında SAMSACI; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ35, İSİMSİZ4, ZİYA GÖKALP elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında SAMSACI MH.; ALPASLAN SK., ANIT SK, ANT SK., ARI SL., AYDINLIK SK., CEMALETTİN ÇANDARLI, CEMALETTİN ÇANDARLI CD., CEVHER SK., ÇERKEZ OSMAN, DARKALE SK., DEMİR SK., DERİN SK., DEVECİOĞLU SK., DEVRAN SK., DÜBEK SK., FEVZİ ÇAKMAK, FİLİZ SK., GÖKTAŞLI SK., KARCILAR SK., KARTAL SK., KELEBEK SK., KURŞUNLU ÇIKMAZI SK., KURŞUNLU SK., LALELİ SK., MERAM SK., ÖZVER SK, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÖÜĞÜTLÜ ÇEŞME CADDESİ, ÜSTÜN SK., VARLIK SK., YANKILIÇ SK., YILDIRAY SK., ZİYA GÖKALP CD elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında DAVUTLAR; , DAVUTLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK; , İSİMSİZ42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR; , cemile nine, demir sk, İSİMSİZ18, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ71, lale sk, MEVSİM, pazarçeşme, pınar, SENGÖR, yeni üçpınar küm evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR MH.; 1. ARALIK SK., 2. ARALIK SK., ARA SK., BAHAR SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMİR SK., DERE SK., FATMA HANIM SK., İÇEN SK., İNÖNÜ CD., KARAKOL SK., KÜÇÜKÇAYİÇİ SK., MANAV SK., MERKEZ, MERT SK., PINAR, SÜMBÜL SK., ÜÇPINAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELKÖY; , GÜZELKÖY, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ82, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ91 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU; , 1, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU MH.; SAKALLI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında KARAAĞAÇLI; , HACI ARTUNÇ, mera sk, OKUL, STAD elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında KARAAĞAÇLI MH.; MEHMET AKİF ERSOY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında KELİ; , İSİMSİZ17, İSİMSİZ2, İSİMSİZ25, İSİMSİZ32, İSİMSİZ4, İSİMSİZ44, MENDERES (YENİ) elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında KELİ MH.; BENT KÜME EVLERİ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ; , ÇİĞDEM SK., İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ103, İSİMSİZ104, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ109, İSİMSİZ12, İSİMSİZ120, İSİMSİZ123, İSİMSİZ127, İSİMSİZ129, İSİMSİZ132, İSİMSİZ135, İSİMSİZ136, İSİMSİZ137, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ141, İSİMSİZ143, İSİMSİZ144, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ15, İSİMSİZ164, İSİMSİZ17, İSİMSİZ170, İSİMSİZ173, İSİMSİZ176, İSİMSİZ177, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ180, İSİMSİZ183, İSİMSİZ186, İSİMSİZ189, İSİMSİZ196, İSİMSİZ198, İSİMSİZ199, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, LEYLAK SK., MENDERES (YENİ), MEZARLIK YOLU, URAL SK., YILMAZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ MH.; 18. SK., 39, 454. SK., AKIN SK., AKTAŞ SK., ALİ ŞAHİN SK., ALTAY SK., ARAL SK., ATA SK., BAHAR SK., BAHÇELİ SK., BARBAROS SK., BELEDİYE CD., BEYAZIT SK., BİLGE SK., BOZDAĞ SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇINAR SK., DERE SK., DİCLE SK., DUMLUPINAR SK., ERGENEKON SK., FEVZİ PAŞA CD., FIRAT SK., GAZİ SK., GEDİZ SK., GÖKTÜRK SK., GÜL SK., HUZUR SK., HÜRRİYET CD., IŞIK SK., KARADUT SK., KARANFİL SK., KARAPINAR YOLU, KARATAŞ SK., KAVAKLI SK., KEBAN SK., KIRCI SK., MEHTAP SK., MELİKŞAH SK., MENEKŞE SK., MUTLU SK., OĞUZ SK., OZAN SK., ÖZTÜRK SK., PAPATYA SK., PINAR SK., SAĞLIK SK., SAPMAZ SK., SİTE SK., SÖĞÜT SK., SÖĞÜT SOK., ŞAFAK SK., ŞENEL SK., ŞÜHEDA, TOROS SK., TUNA CD., UFUK SK., UYGUR SK., YALÇIN SK., YAYLA SK., YENİCE SK., YILMAZ ÇK., ZAMBAK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında AKSELENDİ; , İSİMSİZ95, İSİMSİZ97 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında AKSELENDİ MH.; 1 SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında KARAKÖY; , İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında KARAKÖY MH.; KARAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında BOYACIK; , BOYACIK, BOYACIK KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ15, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında BOYACIK MH.; BOYACIK KÖYÜ İÇ YOLU, BOYACIK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında BORLU; KULALI, PATİKA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında KULALI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında KULALI MH.; KULALI, KULALI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında 4 EYLÜL; , İSİMSİZ68 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında 4 EYLÜL MH.; 297., 344., IŞIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AHMETLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında GÖKKAYA; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında AKÇAPINAR; , akçapınar, İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında AKÇAPINAR MH.; AKÇAPINAR, AKÇAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAPINAR KÖYÜ YOLU, İZMİR UŞAK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında DERBENT; , İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında DERBENT MH.; İZMİR UŞAK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında AVŞAR; , AVŞAR, AVŞAR İÇ YOLU, avşar sk, İSİMSİZ100, İSİMSİZ102, İSİMSİZ105, İSİMSİZ108, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ117, İSİMSİZ118, İSİMSİZ121, İSİMSİZ123, İSİMSİZ126, İSİMSİZ128, İSİMSİZ129, İSİMSİZ130, İSİMSİZ131, İSİMSİZ136, İSİMSİZ139, İSİMSİZ140, İSİMSİZ143, İSİMSİZ145, İSİMSİZ147, İSİMSİZ148, İSİMSİZ150, İSİMSİZ156, İSİMSİZ158, İSİMSİZ162, İSİMSİZ165, İSİMSİZ170, İSİMSİZ171, İSİMSİZ174, İSİMSİZ177, İSİMSİZ178, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ19, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ193, İSİMSİZ195, İSİMSİZ196, İSİMSİZ197, İSİMSİZ199, İSİMSİZ200, İSİMSİZ201, İSİMSİZ202, İSİMSİZ203, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ207, İSİMSİZ21, İSİMSİZ210, İSİMSİZ214, İSİMSİZ219, İSİMSİZ220, İSİMSİZ221, İSİMSİZ24, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ45, İSİMSİZ50, İSİMSİZ53, İSİMSİZ55, İSİMSİZ57, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ75, İSİMSİZ78, İSİMSİZ81, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ95, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında AVŞAR MH.; AVŞAR, AVŞAR KÖYÜ İÇ YOLU, İZMİR UŞAK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında ÇAMPINAR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında DALBAHÇE; İSİMSİZ104, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında DALBAHÇE MH.; KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında DERBENT; , Anafartalar, Ataman sk., derbent, derbent., İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ113, İSİMSİZ114, İSİMSİZ117, İSİMSİZ118, İSİMSİZ139, İSİMSİZ141, İSİMSİZ144, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ15, İSİMSİZ160, İSİMSİZ162, İSİMSİZ163, İSİMSİZ165, İSİMSİZ167, İSİMSİZ213, İSİMSİZ37, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ62, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, Menderes sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında DERBENT MH.; AYDIN SK., AYDOĞDU SK., AZİZLER SK., BATTAL GAZİ CD., ERTUGRUL GAZİ CD., GÜNEŞ, GÜNEŞ SK., İZMİR UŞAK YOLU, KERVAN SK., KILINÇ SK., OSMAN GAZİ CD., PINAR SK., SANCAK SK., TÜRKMEN SK., USLU SK., YAMAÇ YOLU CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında MUSACALI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında SARIBEY; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ42, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, sarıbey, sarıbey1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında SARIBEY MH.; SARIBEY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında ŞEHİTLER; elektrik kesintisi yaşanacaktır.