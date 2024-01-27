27 Ocak Cumartesi İZMİR BUCA elektrik kesintisi: BUCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR BUCA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BUCA'de 27 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte BUCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR BUCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BUCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BUCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında ZAFER; , , ATATÜRK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında ZAFER MH.; 2313. SK., 2344. SK., 2347. SK., 2348, 2349. SK., 2352. SK., 2353, 2354. SK., 2355. SK., 2357. SK., ÇİFTLİK SK., TURGUT ÖZAL CD. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında KOZAĞAÇ; , 209. SK., GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında KOZAĞAÇ MH.; 213. SK., 215. SK., 217. SK., 220. SK., 226. SK., 228. SK., 228/1. SK., 235. SK., 248. SK., 211/1. SK., 211/2. SK., 211/3. SK., 220. SK., 220/1. SK., 273/1. SK., 273/2. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ATATÜRK; , 204/2. SK., 206. SK., 206/11. SK., 206/12. SK., 206/8. SK., 206/9. SK., 220. SK., 63/6, HOCA AHMET YESEVİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YILDIZ; , HOCA AHMET YESEVİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YILDIZ MH.; 206/1. SK., 206/15. SK., 206/16. SK., 206/17. SK., 206/18. SK., 206/19. SK., 206/2. SK., 206/3. SK., 206/5. SK., 206/57 SK., 220/1. SK., 242/21 Sk., HOCA AHMET YESEVİ elektrik kesintisi yaşancaktır
En Çok Okunan Haberler
-
- Sancaktepe'de İmamoğlu'na provokasyon
- Devletteki AKP-MHP kavgası
- 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu!
- '1991'i bilmemek suç değil...'
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- Ankara’da simide dev zam!
- 'Müzakereler olumlu sonuçlansaydı...'
- Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası: İlk açıklama geldi!
- İşte CHP'de konuşulan isimler...
- DEM Parti'den açıklama!