27 Ocak Cumartesi MANİSA SALİHLİ elektrik kesintisi: SALİHLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

MANİSA SALİHLİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SALİHLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SALİHLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ; İSİMSİZ160 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ MH.; ÖRDEKLİ YOLU ÇİFTLİKLER SK. elektrik kesintisi yaşancaktır