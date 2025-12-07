Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... AFAD duyurdu: Van'da korkutan deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Van'da korkutan deprem!

7.12.2025 22:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... AFAD duyurdu: Van'da korkutan deprem!

AFAD, Van Tuşba'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, Van Tuşba'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Söz konusu deprem, saat 22.17'de gerçekleşti.

Depremin 6.11 kilometre derinliğinde olduğu ölçüldü.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

Depremin ardından açıklama yapan AFAD, olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular: #deprem #Van #afad