Son Dakika... AFAD duyurdu: Van'da korkutan deprem!

AFAD, Van Tuşba'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Söz konusu deprem, saat 22.17'de gerçekleşti.
Depremin 6.11 kilometre derinliğinde olduğu ölçüldü.
AFAD'TAN AÇIKLAMA
Depremin ardından açıklama yapan AFAD, olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.
AFAD'tan yapılan açıklamada "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 7, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2025-12-07
Saat:22:17:30 TSİ
Enlem:38.80417 N
Boylam:43.52417 E
Derinlik:6.11 km
Detay:https://t.co/zNxiNIomUO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi