27 Ocak Cumartesi MANİSA SARIGÖL elektrik kesintisi: SARIGÖL ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA SARIGÖL ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SARIGÖL'de 27 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte SARIGÖL mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA SARIGÖL ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SARIGÖL ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SARIGÖL mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında AFŞAR; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ103, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ45, İSİMSİZ6, İSİMSİZ84, İSİMSİZ88, İSİMSİZ91, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ96, İSİMSİZ98 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında AFŞAR MH.; PATİKA elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında BAĞLICA; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında BEREKETLİ; İSİMSİZ1, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19 elektrik kesintisi yaşancaktır
En Çok Okunan Haberler
-
- Sancaktepe'de İmamoğlu'na provokasyon
- Devletteki AKP-MHP kavgası
- 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu!
- '1991'i bilmemek suç değil...'
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- Ankara’da simide dev zam!
- 'Müzakereler olumlu sonuçlansaydı...'
- Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası: İlk açıklama geldi!
- İşte CHP'de konuşulan isimler...
- DEM Parti'den açıklama!