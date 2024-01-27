27 Ocak Cumartesi MANİSA SARIGÖL elektrik kesintisi: SARIGÖL ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

MANİSA SARIGÖL ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SARIGÖL ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SARIGÖL mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında AFŞAR; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ103, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ45, İSİMSİZ6, İSİMSİZ84, İSİMSİZ88, İSİMSİZ91, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ96, İSİMSİZ98 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında AFŞAR MH.; PATİKA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında BAĞLICA; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında BEREKETLİ; İSİMSİZ1, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19 elektrik kesintisi yaşancaktır