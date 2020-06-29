27 yıldır sönmeyen ateş: Sivas katliamında yitirilenler İzmir'de anılacak

29 Haziran 2020 Pazartesi, 09:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sivas katliamının 27’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde anma etkinlikleri düzenlemeye hazırlanıyor. Anma programında konser ve söyleşi etkinliği yer alıyor. Sivas katliamında babası Ozan Nesimi Çimen’i kaybeden Mazlum Çimen, 1 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00’de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde “Sivas’ta Kaybettiklerimizi Anıyoruz” söyleşisi gerçekleşecek. Eren Aysan, Zeynep Altıok ve Mazlum Çimen’in konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi saat 19.00’da başlayacak.

DAVETİYELER NASIL DAĞITILACAK

Sivas şehitlerini anma programına katılmak isteyenlerin kultursanat.izmir.bel.tr adresinden kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlikler için kayıt yaptıranlar belirttikleri mail adresine gelecek kare kodla alana giriş yapabilecek.

1 Temmuz 2020:

Mazlum Çimen Konseri

Saat: 21.00

Yer: Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu Bornova

Kontenjan: 2000

2 Temmuz 2020

Söyleşi

Saat: 19.00

Yer: İsmet İnönü Sanat Merkezi

Kontenjan: 240