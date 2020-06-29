27 yıldır sönmeyen ateş: Sivas katliamında yitirilenler İzmir'de anılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te Sivas katliamında yaşamını yitirenler anısına konser ve söyleşiden oluşan özel bir anma programı düzenleyecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sivas katliamının 27’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde anma etkinlikleri düzenlemeye hazırlanıyor. Anma programında konser ve söyleşi etkinliği yer alıyor. Sivas katliamında babası Ozan Nesimi Çimen’i kaybeden Mazlum Çimen, 1 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00’de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde “Sivas’ta Kaybettiklerimizi Anıyoruz” söyleşisi gerçekleşecek. Eren Aysan, Zeynep Altıok ve Mazlum Çimen’in konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi saat 19.00’da başlayacak.
DAVETİYELER NASIL DAĞITILACAK
Sivas şehitlerini anma programına katılmak isteyenlerin kultursanat.izmir.bel.tr adresinden kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlikler için kayıt yaptıranlar belirttikleri mail adresine gelecek kare kodla alana giriş yapabilecek.
1 Temmuz 2020:
Mazlum Çimen Konseri
Saat: 21.00
Yer: Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu Bornova
Kontenjan: 2000
2 Temmuz 2020
Söyleşi
Saat: 19.00
Yer: İsmet İnönü Sanat Merkezi
Kontenjan: 240
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