3 ay önce cezaevinden çıkan genç parkta tanıştığı kişiyi öldürdü
Cezeaevinden 3 ay önce çıkan 19 yaşındaki Ercan M. parkta tanışıp evine giderek birlikte içki içtiği kişiyi öldürdükten sonra teslim oldu. 43 ayrı suç kaydı olan zanlı, polisteki ifadesinde, teslim olmadan önce öldürdüğü kişinin ailesinden helallik istediğini söyledi.
Edinilen bilgiye göre, yağma, gasp, hırsızlık, cinsel istismar ve yaralama gibi suçlardan poliste toplam 43 kaydı bulunan Ercan M., 3 ay önce cezaevinden çıktı. 28 Nisan günü Fatih’teki bir parkta sigara istediği 45 yaşındaki Ahmet Özkul’la tanıştı. Parkta oturup sohbet eden ikili daha sonra Özkul’un evine gitti. Bu sırada apartmanın güvenlik kameraları da ikiliyi kayıt altına aldı. Kamera kayıtlarına göre, Ercan M., birkaç saat sonra apartmandan tek başına ayrıldı.
"BEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜM"
Aynı gün saat 23.00 sıralarında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ercan M., "cinayet işlediğini ve vicdan azabı çektiği için teslim olmak istediğini" söyledi. Tekstil işçisi olduğunu söyleyen Ercan M.'nin ifadesinde Ahmet Özkul’u tartıştıkları için öldürdüğünü ve evin anahtarını da alarak ailesinden helallik almaya gittiğini söyledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Ahmet Özkul’un boğularak öldürüldüğünü tespit etti.
Ercan M. polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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