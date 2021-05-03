3 ay önce cezaevinden çıkan genç parkta tanıştığı kişiyi öldürdü

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:44

Edinilen bilgiye göre, yağma, gasp, hırsızlık, cinsel istismar ve yaralama gibi suçlardan poliste toplam 43 kaydı bulunan Ercan M., 3 ay önce cezaevinden çıktı. 28 Nisan günü Fatih’teki bir parkta sigara istediği 45 yaşındaki Ahmet Özkul’la tanıştı. Parkta oturup sohbet eden ikili daha sonra Özkul’un evine gitti. Bu sırada apartmanın güvenlik kameraları da ikiliyi kayıt altına aldı. Kamera kayıtlarına göre, Ercan M., birkaç saat sonra apartmandan tek başına ayrıldı.

