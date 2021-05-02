Bursa'da sır ölüm... 34 gündür aranıyordu, arabanın bagajında cesedi bulundu

02 Mayıs 2021 Pazar, 16:29

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Park halindeki plakasız otomobilden yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası polisin yaptığı incelemede, otomobilin bagajında çürümüş erkek cesedi bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu cesedin, 34 gündür kayıp olarak aranan Sinan Sönmez'e (32) ait olduğu tespit edildi. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Buluş Caddesi üzerinde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu.

Akşam saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti. Savcılıktan alınan izin sonrası çilingir yardımıyla otomobilin bagajı açıldı. Açılan bagajda, çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme yapan polis ekipleri, cesedin İnegöl ilçesinde 30 Mart tarihinden beri kaybolan Sinan Sönmez'e ait olduğunu belirledi.

Ekipler, otomobilin de Sönmez'e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti. Sönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil ise detaylı olarak incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada bu sabah saatlerinde 1'i kadın 5 kişi gözaltına alınırken, Sönmez'in cansız bedeni Adli Tıptaki incelemenin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenaze, İnegöl ilçesi Akhisar mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.