"3 ilde sağlıkçıların maaşları yatmadı" iddiası: "Devlet iflas etti de bizim mi haberimiz yok?"

16 Aralık 2020 Çarşamba, 15:14

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, Zonguldak, Edirne ve Sakarya’da Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı merkezi çalışanlarına maaşlarının yatırılmadığını söyledi.

Konuya ilişkin bir basın açıklaması yapan Demirtaş, “Devlet memuru olup da maaşın yatırılmadığı şikayetini hiç almamıştım. Devlet iflas etti de bizim mi haberimiz yok?” diye konuştu.

Kendisine çok sayıda kişinin ulaştığını söyleyen Demirtaş, şunları söyledi:

“Şimdiye kadar farklı pek çok sorun tarafıma iletildi. Ancak devlet memuru olup da maaşın yatırılmadığı şikayetini hiç almamıştım. Seçim bölgem olan Zonguldak’ta, Edirne’de ve Sakarya’da Aile Hekimlerimize ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına ayın 15’inde yatması gereken maaşları yatırılmamış. Devlet iflas etti de bizim mi haberimiz yok.”