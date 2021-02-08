3 üniversiteye daha rektör atanacak
Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), Abdullah Gül Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi’ne rektör atanacağı bildirildi.
YÖK'ün internet sitesinde, 3 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı.
Buna göre, Abdullah Gül Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesine rektör ataması yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 19 Şubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.
Adaylar, başvurularında, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduklarına dair belge ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde bulunan, "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az 5 yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge gibi dokümanları da hazır bulunduracak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'yu atamasının ardından 'rektör atama' biçimi yeniden tartışılmaya başlandı. Eski sistemdeki gibi üniversite öğretim üyelerinin oylarıyla adayların belirlenmesi gerektiğini savunan akademisyenler, bu atama şeklinin anayasaya da uygun olmadığını ifade ediyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün 11 üniversiteye daha rektör atamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- Yönetmediği bir sosyal medya hesabından tutuklandı
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- Altun'un Boğaziçi videosu yorumlara kapatıldı
Video Haberler
- Havaya ateş açan maganda ve “makas” terörü kamerada
- Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce kaçtı
- Özlü'den mutasyonlu virüs hakkında önemli açıklama
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- Yönetmediği bir sosyal medya hesabından tutuklandı
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- Altun'un Boğaziçi videosu yorumlara kapatıldı