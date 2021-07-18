30 metrelik falezlerden atlayan Ahmet, hastanelik oldu
Antalya Konyaaltı'nda, 30 metre yükseklikteki falezlerden denize atlayan Ahmet Halil (19), baygınlık geçirdi. Arkadaşları Halil'i denizden çıkarıp, sağlık görevlilerine haber verdi. Halil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ahmet Halil ve arkadaşları, yüzmek için Konyaaltı Sahili'ne geldi. Halil, 30 metre yükseklikteki falezlere çıkıp, denize atladı. Kısa süre sonra nefes alamayıp, baygınlık geçiren Halil'in yardımına arkadaşları koştu. Halil'i kıyıya çıkaran arkadaşları, 112 Acil Servis'i arayarak durumu bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil'i ilk müdahale sonrası ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Ahmet'in arkadaşlarından Enes Hatip, “Biz her zaman denize gelir, yukarı çıkardık, sıkıntı olmazdı. Oradan düşünce nefes alamıyordu. Aslında yüzme biliyor. Yüksekten atlayınca bayıldı. Nefes almadığını görünce arkadaşlara 'Koşun' dedim. Ayaküstü atlamıştı. Terlikleri ayağından çıktı. Ben yüzme bilmiyorum, Allah razı olsun başkaları yüzüp çıkardı" dedi.
Ahmet Halil'i kurtaran arkadaşı ise “Falezlerden atladı, 2 arkadaş gidip aldık. Nefes alamıyordu. Kıyıya çıkardık" diye konuştu.
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