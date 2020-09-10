4 üniversiteden daha uzaktan eğitim kararı

10 Eylül 2020 Perşembe, 15:20

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle YÖK üniversitelere 'uzaktan eğitim' önerisinde bulunmuştu. Bu öneri kapsamında güz dönemini uzaktan eğitim şeklinde uygulayacak üniversitelere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Son olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2020-2021 yılı güz döneminde uzaktan eğitim vereceğini kaydetti.

Üniversitelerin yaptığı açıklamaya ilişkin detaylar:

BİLECİK

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsün dünya genelinde etkisinin artarak sürdüğü hatırlatıldı. Son günlerde artış gösteren vaka sayılarının 2020-2021 eğitim yılı güz dönemi için yüz yüze eğitimi imkansız hale getirdiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Üniversitemize ülkemizin 81 ilinden ve yurt dışından gelecek yaklaşık 18 bin öğrencimizin oluşturacağı etkileşim hem sizin hem de ilimiz için çok da hafife alınamayacak riskler doğuracaktır. Her ne kadar üniversitenizi çok özlemiş de olsanız sizlerin sağlığı bizim birincil unsurumuzdur. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak siz sevgili öğrencilerimizin, ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve tüm ulusumuzun sağlık önceliğini dikkate aldığımızda uzaktan eğitim modelinin kaçınılmaz olduğu kanaatine vardığımızı üzülerek ifade etmekteyiz." Açıklamada, uzaktan eğitimle ilgili detaylı bilgilendirmenin üniversitenin web sitesinden yapılacağı aktarıldı.

Süreçle alakalı tüm soru ve sorunların, iletişim kanallarından üniversite yönetimine iletilebileceği kaydedilen açıklamada, "Hiçbir öğrencimizin sağlığında en ufak bir problem yaşamadan bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Bizler, sizler için sürekli olarak çalışmalarımıza devam ederken sizler de hem kendinizin hem de çevrenizdekilerin sağlığı için lütfen kurallara eksiksiz uyun ve tedbirden asla vazgeçmeyin" ifadeleri kullanıldı.

KIRKLARELİ

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğünce 2020-2021 akademik yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındı. KLÜ'den yapılan açıklamada, üniversite senatosunda Covid-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 akademik yılı güz faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldüğü belirtildi. Görüşmede, güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Üniversitemizin 110 sayılı Senato Toplantısı'nda aldığı karar gereğince üniversitemizin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle çevrimiçi online yapılacaktır."

ZONGULDAK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2020-2021 yılı güz döneminde tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını açıkladı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Senatosunun güz döneminde uygulanacak eğitim modelini görüşmek üzere gerçekleştirdiği toplantıda, 2020-2021 Güz Yarıyılında eğitimin, birimlerle yapılan görüşmeler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi ve Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla verilmesi kararlaştırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgınının ülkemizdeki yayılım seyri ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehdit karşısında yüz yüze eğitimin hem öğrenciler hem akademik ve idari personel hem de şehir açısından teması arttırarak ciddi sağlık riskleri oluşturacağı görüşünün vurgulandığı senato toplantısında; pandeminin seyrine göre yeniden değerlendirme yapılabilmesi koşuluyla önlisans, lisans ve lisansüstü eğitime yönelik planlama yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, pandemi süresince birim/program tabanlı esnek bir eğitim planlama modeli dikkate alınarak Atatürk Üniversitesi Senatosunun 2020-2021 Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerinin planlanması için şu kararlar alındı:

“Bütün teorik, teorik ağırlıklı ve bazı uygulamalı dersler uzaktan öğretim imkânları kullanılarak çevrimiçi olarak okutulacak. Çevrimiçi olarak okutulacak tüm derslerde eşzamanlı (canlı sınıf) ve eşzamansız içerik ve etkinlik desteği sağlanacak. Yeni kayıt yaptıran birinci sınıfların uygulama gerektiren dersleri uzaktan öğretim imkânları kullanılarak çevrimiçi olarak okutulacak, çevrimiçi okutulması mümkün olmayan uygulamalı dersler yaz okuluna ve/veya gelecek yıla ertelenecek. Ara sınıflardaki öğrenciler için çevrimiçi olarak okutulması mümkün olmayan uygulama gerektiren dersler yaz okuluna ve/veya gelecek yıla ertelenecek. Çevrimiçi okutulamayan uygulamalı dersler yerine programlarının uygun olması durumunda bir üst sınıftan teorik derslerden seçim yapabilmelerine imkân tanımak için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak. Son sınıftaki öğrencilerin uygulamalı dersleri çevrimiçi olarak okutulacak, çevrimiçi okutulması mümkün olmayan uygulama gerektiren dersler esnek zaman ve seyreltilmiş sınıf ortamlarında güvenli ortamlar oluşturularak yüz yüze yapılacak ve/veya yaz okulunda yüz yüze yapılmak üzere ertelenecek. Seyreltilmiş sınıf ortamlarında yüz yüze yapılacak bütün dersler için çevrimiçi destek sistemi sağlanarak, derse yüz yüze katılamayan öğrencilerin uzaktan katılımı sağlanacak. Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf klinik uygulamaları, Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıf klinik uygulamaları, Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf intörn öğrencilerinin klinik uygulamaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi ‘Ebelik’ programı 4. sınıf öğrencileri uygulamaları gerekli önlemler alınarak Atatürk Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde esnek zaman planlaması çerçevesinde enfeksiyon kontrolü ve korunma önlemlerine uygun olarak yüz yüze yapılacak. Eğitim, İlahiyat ve Spor Bilimleri Fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri MEB ve YÖK tarafından yapılacak açıklamalar da göz önünde bulundurularak ilgili fakülte kurulları tarafından karara bağlanacak. Lisansüstü öğrencilerin laboratuvar, atölye ve klinik çalışmaları gerekli hijyen ve enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarına uygun önlemler alınarak yüz yüze sürdürülecek. Uygulama süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi Atatürk Üniversite ve birimlerinin resmi web sayfalarında ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.”