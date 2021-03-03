43 yaşındaki Buffon ne zaman bırakacağını açıkladı
Juventus'un tecrübeli eldiveni Gianluigi Buffon, kariyerinin son aşamalarına yaklaştığının farkında. 43 yaşındaki Buffon, 2023'e kadar oynayabileceğini söyledi.
The Guardian'a konuşan Buffon, "Futbolu 2023 yılında bırakabilirim. Futbol oynayabileceğim maksimum süre bu ama 4 ay sonra da emeklilik kararı alabilirim." ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain'de geçen bir sezonun ardından 2019'da ikinci Juventus kariyerine başlayan İtalyan kaleci, Wojciech Szczesny'nin arkasında yedek bir rol üstlendi.
Buffon, Andrea Pirlo'nun Ağustos ayında takımın başına geçmesinden bu yana Juve için tüm kulvarlarda sadece 10 maçta görev yaptı, kalesinde 5 gol gördü.
Profesyonel kariyerinde 26. yılı geçiren Buffon, Juventus için 681 maça çıktı.
Kariyerinde Dünya Kupası zaferi yaşayan efsanevi kaleci, 10 Serie A şampiyonluğu dahil 21 kupa kazandı ve ayrıca üç Şampiyonlar Ligi finalinde yer aldı.
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