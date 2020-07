‘50 yaşımda 51. CD kaydım bugün başlıyor’

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Dünyaca ünlü besteci, virtüöz piyanistimiz, yazar, düşünür, ama bir yanıyla da ailemizin sanatçısı Fazıl Say, “Şu Dünyanın Sırrı” adını verdiği 4. Şarkılar albümünün CD kaydı için dün stüdyoya girdi. “50 yaşımda 51. CD kaydım” diye paylaştı takipçileriyle bu heyecanını. Fazıl Say, bu şarkıları pandeminin başladığı günlerde izole olduğu Urla’da 35 günde bestelemiş, her sabah komşudaki horozun ötüşüyle erkenden uyanarak disiplinli bir çalışmayla üretken bir dönem geçirmiş, bestelerin bitişi haberimize de konu olmuştu. Bir aydır bestelerini çok sevdiği vokali Serenad Bağcan’la çalışan Say’ın yeni albümünde Hayyam, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Metin Altıok ve Pir Sultan Abdal’ın şiirleri var.

Fazıl Say, albümün hazırlık sürecini şöyle anlatıyor ve dinleyicisini de şiirlerin sonunda yaptığı uzun sololar konusunda uyarıyor:

YARISI PİYANO ALBÜMÜ

“Solistimiz müthiş yorumcu Serenad Bağcan bir ay boyunca müthiş bir çalışma ile hazırlandı, olimpik formda. Onu “İlk Şarkılar” ve “Yeni Şarkılar”dan zaten hepiniz biliyorsunuz. Genç yeteneklerde son dönemde inanılmaz parlayan, herkesin umut beslediği çellist Cemal Aliyev de şarkı dolu çalışıyla bu albüme renk ve ruh katıyor. Her daim sonsuz güvendiğim Aykut Köselerli, bendir ve davul gibi Türk vurma sazlarında.

Benim “yorumcu” olarak işim albümde çok yoğun. Çünkü bu şarkıların yeni bir formatı var, her şarkı bittikten sonra uzun bir piyano solo ile devam ediyor; çünkü ben şairlerimi aynı şarkıda bir de kendim anlatmak istedim.

Mesela Pir Sultan şarkısından sonraki uzun soloda “Pir Sultan’ın korkusuzca idamına gitmesi”ni konu aldım. Sabahattin Ali’nin götürülmeden önce evinde geçirdiği son gece, “Endişe ve aydın insan” portresi, Kaygusuz Abdal şiirinin sonunda “Derviş Yunus Anadolu’nun yüreğinde” gibi.

Yani yarısı bir piyano müziği albümü. Dinleyecekler için böyle bir format deniyor olmam yadırganmasın.

KÜÇÜK BİR KAZA

“Dün akşam kolumu masaya çarptım, tam da kayıt arifesinde bu tarz görünmez kazalar oluyor, kayıt zor konudur, seyircisiz, mikrofon ve biz, her şeyi unutup müziğe dalmalıyız. Bu iki gün her şeyi unutmak zorundayım, kolumdaki çok hafif sızıyı da; çünkü kayıt sonsuzluğa yolladığımız bir şey. Opus 89, 8 şarkı Eylül 2020’de, CD, LP olarak ve tabii ki spotify dahil tüm internet mecralarında çıkacak.”

Sanatçının hesabında paylaştığı bu heyecana, pek çok ünlü ismin katılıp, bekliyoruz demesi de ayrı bir güzellik, haber konusu!