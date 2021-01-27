58 ilde IŞİD operasyonu: 126 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 58 ilde terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 126 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri 58 ilde operasyon başlattı.
Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, IŞİD ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 126 zanlıyı gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi.
Diğer 22 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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