6 kez ceza yedi, 'bende para kalmadı' deyip oynamaya başladı

Bursa’da 6 tane sokağa çıkma yasağı ve maske takmama cezası yiyen Rambo lakaplı Celil Topal, "hayat güzel yaşamaya değer" diyerek oynamaya başladı.

İHA
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:34
6 kez ceza yedi, 'bende para kalmadı' deyip oynamaya başladı
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir çay ocağında çalışan Celil Topal (59), salgın sürecinden bu yana sokağa çıkma yasağına muhalef ve maske takmadığı gerekçesiyle 6 tane ceza yedi.


Toplam 9 bin 900 lira ceza evraklarının eline ulaşmasıyla miktarı öğrenen Celil Topal, verdiği tepki ile sosyal medyada gündem oldu.

Topal, “Bende para kalmadı, başladım oynamaya vatandaş olarak. Devletin kestiği parmak acımaz, hayat güzel yaşamaya değer. Ceza rekoru bende diyerek” oyun havası eşliğinde göbek attı.


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