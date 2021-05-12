6 kez ceza yedi, 'bende para kalmadı' deyip oynamaya başladı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:34

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çay ocağında çalışan Celil Topal (59), salgın sürecinden bu yana sokağa çıkma yasağına muhalef ve maske takmadığı gerekçesiyle 6 tane ceza yedi.





Toplam 9 bin 900 lira ceza evraklarının eline ulaşmasıyla miktarı öğrenen Celil Topal, verdiği tepki ile sosyal medyada gündem oldu.

Topal, “Bende para kalmadı, başladım oynamaya vatandaş olarak. Devletin kestiği parmak acımaz, hayat güzel yaşamaya değer. Ceza rekoru bende diyerek” oyun havası eşliğinde göbek attı.