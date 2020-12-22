7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren zam pazarlığı bugün başlıyor

22 Aralık 2020 Salı, 06:00

Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi düzenlenecek toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türkİş heyeti görüşlerini sunacak. Toplantıda, TÜİK temsilcilerinin de zam pazarlığında dikkate alınan hususlardan olan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşması bekleniyor.

İŞÇİYE 2 TL

TÜİK’in tutarı paylaşılmasının ardından görüşmelerde ilk rakamların da konuşulmaya başlanması bekleniyor. TÜİK, geçen yıl bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde 2 bin 331 TL, orta işlerde 2 bin 86 TL, hafif işlerde ise 1940 TL olarak açıklamıştı.

İlk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında yapan komisyon, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirmişti.

Asgari ücretteki artış devletin gelirlerini de doğrudan etkiliyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre asgari ücrete yapılan 100 liralık artışın 67 TL’si işçiye, 33 TL’si de devlete gidiyor. Başka bir ifadeyle asgari ücrete yapılacak zam dolayısıyla işverenin cebinden çıkacak ilave her 3 TL’nin 2 TL’si işçiye, 1 TL’si devlete gidecek.