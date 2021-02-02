7 Numara'nın oyuncularının gerçek hayatta evli olduğu ortaya çıktı

02 Şubat 2021 Salı, 11:12

2000-2003 yılları arasında TRT'de yayınlanan Yedi Numara dizisinin tekrarları ilgi görmeye devam ediyor. Dizide Recep Ballıoğlu ve Meryem karakterini canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli oldukları ortaya çıktı.

İkili, uzun yıllardır kamera arkasında yer almayı tercih ediyor.

Girgin ve Pehlivanoğlu'nun mütevazı bir hayatı var. Çiftin çocukları bulunmuyor.

Dizide, üniversite eğitimi almak için çeşitli yörelerden gelmiş 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencinin ve bunların peşine takılan 1 taşralı işsizin, sosyal ve kültürel yönden farklılıklarına değinilmiş, bununla birlikte birbiriyle olan ilişkilerinde yaşadıkları güçlükler ekrana yansıtılmıştı.