7 Numara'nın oyuncularının gerçek hayatta evli olduğu ortaya çıktı
Bir döneme damga vuran ve 7'den 70'e herkesin severek izlediği dizi 7 Numara'da, iki aşığı canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli oldukları ortaya çıktı.
2000-2003 yılları arasında TRT'de yayınlanan Yedi Numara dizisinin tekrarları ilgi görmeye devam ediyor. Dizide Recep Ballıoğlu ve Meryem karakterini canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli oldukları ortaya çıktı.
İkili, uzun yıllardır kamera arkasında yer almayı tercih ediyor.
Girgin ve Pehlivanoğlu'nun mütevazı bir hayatı var. Çiftin çocukları bulunmuyor.
Dizide, üniversite eğitimi almak için çeşitli yörelerden gelmiş 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencinin ve bunların peşine takılan 1 taşralı işsizin, sosyal ve kültürel yönden farklılıklarına değinilmiş, bununla birlikte birbiriyle olan ilişkilerinde yaşadıkları güçlükler ekrana yansıtılmıştı.
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