7 yıl önceki tweetleri nedeniyle AKP'lilerin hedef gösterdiği CHP'li Koyurga, beraat etti
AKP'liler tarafından hedef gösterildikten sonra hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla dava açılan CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis üyesi Dila Koyurga beraat etti. Koyurga, "Beni yem gibi trollerin ortasına attılar" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, 7 yıl önce attığı tweetlerde Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Dila Koyurga'ya bugün görülen mahkemede beraat kararı çıktı.
"BENİ YEM GİBİ ATTILAR"
Cumhuriyet'e konuşan Koyurga, söz konusu davanın AKP'li Mahir Ünal başta olmak üzere birçok AKP'linin sosyal medyada başlattığı linç sonucu açıldığını ifade etti. Koyurga, "Beni yem gibi trollerin ortasına attılar" dedi.
Kendisinin ve ailesinin manevi olarak yıprandığını ifade eden Dila Koyurga, "Bu karar, kendini yargının üstünde görenler için iyi bir cevap oldu. Kimse Dila'ya ceza veren hakim veya savcı olmak istemedi. Bu süreçte buna şahit olduk" dedi.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Koyurga'nın avukatı Ceren Gür ise yaptığı açıklamada, "Davada müvekkilimin tweetlerinde herhangi bir suçun oluşmadığı kanaati getirildi. Bu linci kendini hukukun üstüne görenler yaptı ve dava süreci öyle başlatıldı. Bu karar yargının onlardan üstün olduğunu gösterdi" dedi.
Davayı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve Gençlik Kolları İzmir İl Eski Başkanı Ozan Uyan da takip etti.
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