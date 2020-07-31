77. Venedik Film Festivali seçkileri açıklandı

31 Temmuz 2020 Cuma, 05:00

Covid-19 salgını sonrası(?), biçim değiştirmeden düzenlenen ilk büyük fim festivali olma şansını yakalamış olan “Mostra”, içinde bulunduğumuz zor ve değişken koşullara uyum sağlarken, paradoksal olarak, bir noktada özüne yönelmiş bulunuyor: Yaratıcı ya da “auteur” sinemasına ağırlık verirken, İtalyan sinemasını da olabildiğince geniş bir yelpaze içinde tanıtmak...

Hollywood sinemasının son yıllarda artan etkisi ve ezici ağırlığı, koronavirüsün frenlemesiyle gerileyince, sanat sinemasının parlak adlardan arınmış özgünlüğüne yer açılmış... Altın Aslan adayı 18 film arasında sadece iki Amerikan yapımı var ama bunlar arasında, son yıllarda Venedik'te neredeyse gelenekselleşen ‘Oscar kazanma olasılığı yüksek' bir film var yine: “Nomadland”... Çin doğumlu, 38 yaşındaki Amerikalı kadın yönetmen Chloé Zhao'nun, Cate Blanchett'in başkanlığındaki ana jürinin vereceği ödüllerde “Nomadland” ile yer alacağı, şimdiden ileri sürülmekte.

AÇILIŞ 2 EYLÜL’DE

Büyük ödülün adayları arasında sekiz kadın yönetmenin bulunması (geçen yıl sayıları ikiydi) hemen dikkat çekince, festivalin sanat yönetmeni Alberto Barbera, herhangi bir pozitif ayrımcılığın söz konusu olmadığını, sinemasal değerlendirmenin ön planda tutulduğunu vurguluyor. Ayrıca, toplam 62 uzun, 15 kısa filmden oluşan seçkilerde, elliden fazla ülkenin temsil edildiğini ve yaratıcı sinemasına geniş yer verildiğini vurgulayan Barbera, belgesel filmler yanında politik sinema örneklerine de dikkati çekiyor. “Ufuklar” (Orizzonti) bölümünde yer alan 19 film ise geleceğin sinemasına, bu yıl belki de her zamankinden daha fazla ışık tutacak nitelikte gözüküyor... Seçkilerinde Türk sinemasından örnek bulunmayan 77. Venedik Festivali, 2 Eylül akşamı, Lido adasında, İtalyan yönetmen Daniele Luchetti'nin yarışma dışı sunulan “Lacci” adlı filmiyle açılacak. Ana yarışmanın 18 filmlik seçkisinde Türk sinemasından bir örnek yok ama ödüllü yönetmen Bosnalı Jasmila Zbanic’in filmi “Quo Vadis, Aida?”nın Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa ve Norveç ortak yapımcıları arasında Türkiye’den TRT de bulunuyor. Film, 1995’te yaşanan Srebrenitsa katliamını, Sırp askerlerinin on binlerce Bosnalıyı katlettiği soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü’nde geçiyor. Jasmila Zbanic, filmlerinde genellikle Bosna Savaşı’nın özellikle de kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisini anlatıyor.