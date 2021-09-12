78. Venedik Film Festivali sona erdi: Altın Aslan Ödülü'nün sahibi 'L’Evenement'

Bu yıl 78. kez düzenlenen Venedik Uluslararası Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Audrey Diwan’ın “L’Evenement” filmi festivalin en iyi filmine verilen "Altın Aslan Ödülü"nün sahibi oldu.

AA
12 Eylül 2021 Pazar, 10:40
78. Venedik Film Festivali sona erdi: Altın Aslan Ödülü'nün sahibi 'L’Evenement'
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Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yapılan ve dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali, Lido’nun Sala Grande salonunda yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Ödül gecesinde, festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmenliğini Audrey Diwan'ın üstlendiği "L'evenement (Happening)" filmi kazandı.

Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne ise "The Power Of The Dog" filminin Yeni Zelandalı yönetmeni Jane Campion layık görüldü.

Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne "On The Job: The Missing 8" isimli filmde gösterdiği performansla Filipinli John Arcilla layık görülürken en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "Parallel Mothers" filmindeki rolüyle İspanyol aktris Penelope Cruz aldı.

Festivalde, jüri büyük ödülünü "È Stata La Mano Di Dio" filminin İtalyan yönetmeni Paolo Sorrentino alırken, jüri özel ödülü ise "Il Buco" filminin yönetmeni İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino'ya verildi.

En iyi senaryo ödülünü de "The Lost Daughter" filmini yazıp yöneten ABD'li yönetmen Maggie Gyllenhaal kazandı.

Bu arada, Venedik Film Festivali'nin 79'uncusunun, 31 Ağustos-10 Eylül 2022'de yapılacağı açıklandı.


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