8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp bebeği çaldılar
Brezilya'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 23 yaşındaki kadına zorla doğum yaptırdıktan sonra öldürüp, bebeğini de çalarak sırra kadem bastı. Polis şimdi hem katili hem de kayıp bebeği arıyor.
Brezilya'da 8 aylık hamile olan 23 yaşındaki Thaysa adlı 2 çocuk annesi kadın, kaçırılmasının ardından zorla doğum yaptırıldı. Kadının öldüğü belirtilirken, karnındaki bebek de henüz kimliği ve amacı belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı.
BEBEK ARANIYOR
Haber Global'in aktardığı habere göre ekipler, Thaysa'nın cansız bedenini buldu. Bebeğin ise kayıp olduğu açıklandı.
İlk bulgular kadının öldürülmeden önce doğum yaptığına işaret ediyor. Polis şimdi kayıp bebeği bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ülke basının adli tıp kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, kadının doğum sırasında büyük sıkıntı yaşadığı ve ölümünün bu nedenle olabileceği belirtildi.
2 ÇOCUK BABAANNEYE VERİLDİ
Öldürülen kadının annesi Jacqueline Campos, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Torunumun hayatta olabileceğine ve Thaysa'nın zorla doğum yaptığına inanıyorum" dedi.
23 yaşındaki kadın en son 3 Eylül günü görülmüştü. Campos'un beş yaşında bir oğlu ve yedi yaşında bir kızı vardı. Yetkililer her iki çocuğun da babaanneleriyle birlikte yaşadığını açıkladı
Video Haberler
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
- Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü TIR yandı
- Islanan yavru köpeği görünce üzerine battaniye örttü
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
- Kütahya'da pitbull saldırısı
- Vahşet! 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu
- Çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
- Taksim'de yaptığı şovla yurttaşların ilgisini topladı
En Çok Okunan Haberler
- Hilal Kaplan ve Özgür Demirtaş birbirine girdi
- Soylu’yu kim çizdi?
- Akbank'ta 43 saat boyunca neler yaşandı?
- Merve Akpınar'a beklenmeyen tavır!
- Peker yarın atacağı tweet'lere işaret etti
- AKP'li STK başkanından iktidara sert tepki
- 'Kararsız' ve 'protesto oy' oranında patlama!
- Akbank'ta son durum
- Reuters: Kamu bankalarını hazırlamak istiyor
- Akbank'tan yeni açıklama