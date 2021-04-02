Sarp arazide çalışırken düşen maden mühendisi kurtarıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde sarp arazide harita çalışması yaparken dengesini kaybedip yuvarlanan maden mühendisi, acil durum ekiplerince kurtarıldı.
Maden mühendisi Salih Burak Karayel,, Karşıyaka Mahallesi Kapıdağ Yarımadası'nda çalışma yaptığı sırada sarp araziden düşerek yaklaşık 8 metre yuvarlandı.
Tatlısu Jandarma Karakol Komutanlığını arayarak yardım isteyen Karayel, jandarma ekibine konum atarak yerini bildirdi.
KURTARMA OPEARSYONU
Karayel, Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin de destek verdiği kurtarma operasyonunda, yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Ayağı kırık olduğu tespit edilen Karayel'e ilk müdahale, olay yerinde yapıldı.
Karayel, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
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