82 yaşındaki İngiliz iş insanı, protez bacakla paraşütten atladı
Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen sağ bacağı protezli iş insanı 82 yaşındaki Linda Aparez, yaklaşık bin 750 metre yükseklikteki Babadağ'dan atlayış yaptı.
Fethiye'ye İngiltere'den tatile gelen Linda Aparez, yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirmek için yaklaşık bin 750 metre yükseklikteki Babadağ'a çıktı.
Pilot Murat Çiftçi'nin kontrolünde ikili atlayışını gerçekleştiren sağ bacağı protezli Linda Aparez, ilerleyen yaşına rağmen sakinliğiyle dikkati çekti. Paraşüt Pilotu Murat çiftçi ise, "Linda Hanım çok soğukkanlı davrandı, hiç heyecanlanmadı. Zaman zaman yüksekten bulutlara çıktığı için mutlu olduğunu söyledi" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında İki partiye davet yok
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
Video Haberler
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında İki partiye davet yok
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı