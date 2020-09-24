89 yaşında Covid-19’u yendi
Malatya’da 89 yaşındaki hasta, yeni tip koronavirüsü (Covid-19) yenerek taburcu oldu.
Malatya’nın Darende ilçesinde rahatsızlanan Hacı Güven'e (89), Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde Covid-19 teşhisi konuldu. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde 14 gün tedavi gören hasta, iyileşmesinin ardından taburcu edildi. Evine giden yaşlı adamın durumunun iyi olduğu kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- İstanbul'da hissedilen deprem
Video Haberler
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- İstanbul'da hissedilen deprem