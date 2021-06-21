A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı otelden ayrıldı
EURO 2020 defterini kapatan A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı otelden ayrıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nu son sırada tamamlayan ve turnuvadan elenen A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı Fairmont Otel'den ayrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculaın üzgün olduğu görüldü.
Türkiye EURO 2020'ye en erken veda eden ülke oldu.
Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı'na hareket eden ay-yıldızlı kafile, TSİ 12.00'de kalkacak uçakla İstanbul'a gidecek.
Milli takım, Bakü'de oynadığı maçlarda Galler'e 2-0, İsviçre'ye de 3-1 mağlup oldu.
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