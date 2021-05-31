A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular, Gine maçı sonrası açıklamalarda bulundu

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 22:11

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Gine ile 0-0 berabere kaldığı özel maçın ardından, milli oyuncular açıklamalarda bulundu.

Kaleci Mert Günok, şu ifadeleri kullandı:

"Maçta biraz zorlandık. Özellikle fizik açıdan biraz zorlandık. İlk yarıda eksik kaldık. Oyuna hükmetmek isterdik. Kamp boyunca zorlu idmanlar yapıyoruz. EURO 2020'ye az süre kaldı, son idmanlar ağır geçiyor. Takım değişerek oynuyor. Ancak herkes elinden geleni yaptı."

32 yaşındaki kaleci, sezonun geneline dair ise şunları söyledi:

"Hem sakatlık hem de pandemi dolayısıyla kaçırdığım maçlar oldu. İkinci yarı hem takım olarak hem de bireysel olarak toparlandım. Başakşehir olarak şampiyonluktan sonra hemen başladık ve bizim için kötü oldu. Olacağı varmış."

KENAN KARAMAN: "ÖNDE BASKI YAPAMADIK"

Kenan Karaman ise ikinci yarıda daha iyi olduklarının altını çizdi:

"İlk yarıda istediklerimizi yapamadık. Hocanın istediği önde baskıyı yapamadık. İkinci yarı daha iyiydik. Şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Ancak ikinci yarı iyiydik. Şimdi bir hazırlık maçı daha kaldı, ondan sonra İtalya."

RIDVAN YILMAZ: "ÜZERİMDE HEYECAN VARDI"

20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz ise heyecanlı olduğunu söyledi:

"Maçta heyecan vardı üzerimde ama o heyecanı biraz daha yendim. Kazanmak isterdik ama takım olarak iyi mücadele ettik. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. İnşallah daha iyi olacak."

