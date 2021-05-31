A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı final setinde devirdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Kanada'yı 2-1 geriden gelip 3-2 mağlup ederek ikinci haftaya galibiyetle başladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin İtalya'nın Rimini kentinde oynanan dördüncü maçında, Kanada karşısında 2-1 geriye düştüğü müsabakada geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı ve 4’te 4 yaptı.
Milletler Ligi’nin ikinci haftasına da galibiyetle başlayan millilerde Ebrar 21 sayıyla en skorer isim olurken; ona Hande 16, Tuğba 12, Meryem 11, Kübra 8, Eda 4, Cansu, Aslı, Naz ile Meliha 3’er ve Yasemin 1 sayıyla katkı sağladı. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi’ndeki beşinci maçında yarın TSİ 11.00’de ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.
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