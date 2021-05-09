A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın İstanbul'da kampa girecek
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hazırlık kampı yarın İstanbulda başlayacak.
17-27 Haziran'da İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası öncesinde Türkiye'de 2 hazırlık maçı yapacak.
Milliler, 25 Mayıs Salı günü Belarus, 27 Mayıs Perşembe günü ise Rusya ile karşılaşacak.
Kadın Milli Basketbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı şöyle:
17 Haziran 2021 19.00: Türkiye - Slovenya
18 Haziran 2021 13.00: Türkiye - Bosna-Hersek
20 Haziran 2021 16.00: Türkiye - Belçika
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