A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın İstanbul'da kampa girecek

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hazırlık kampı yarın İstanbulda başlayacak.

AA
09 Mayıs 2021 Pazar, 09:13
A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın İstanbul'da kampa girecek
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17-27 Haziran'da İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası öncesinde Türkiye'de 2 hazırlık maçı yapacak.

Milliler, 25 Mayıs Salı günü Belarus, 27 Mayıs Perşembe günü ise Rusya ile karşılaşacak.

Kadın Milli Basketbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı şöyle:

17 Haziran 2021 19.00: Türkiye - Slovenya 

18 Haziran 2021 13.00: Türkiye - Bosna-Hersek 

20 Haziran 2021 16.00: Türkiye - Belçika 


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