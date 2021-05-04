Potanın Perileri, EuroBasket 2021 hazırlıklarına başlıyor

04 Mayıs 2021 Salı, 18:16

17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Kadın Basketbol Takımımızın aday kadrosu, kamp programı ve Türkiye’de yapacağı hazırlık maçlarının tarihleri belli oldu.

Milli Takımımızın aday kadrosu, 10 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da kampa girerek şampiyona öncesi çalışmalarına başlayacak. Ay- yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası öncesinde Türkiye’de iki hazırlık maçı yapacak. 25 Mayıs’ta Belarus’la karşılaşacak millilerimiz ikinci hazırlık maçını da 27 Mayıs’ta ise Rusya ile mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası’nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile C Grubu’nda yer alacak ve maçlarını Fransa’da oynayacak olan Kadın Milli Basketbol Takımımızın maç programı şöyle:

17 Haziran 2021 19.00: Türkiye - Slovenya

18 Haziran 2021 13.00: Türkiye - Bosna-Hersek

20 Haziran 2021 16.00: Türkiye - Belçika

Millilerimizin teknik ve idari kadrosu şu şekilde:

Ceyhun Yıldızoğlu, Yasemin Horasan, Orhan Demirel, Erman Okerman, Osman Olcay Orak, Ömer Buharalı, Murat Üner, Berhan Bayram, İbrahim Ethem İraz, Merve Yıldız Bayraktar, Betül Akyünci, Cüneyt İnce, İbrahim Koç ve Barış Yılmaz.

Aday sporcu kadrosu ise şöyle:

Melis Gülcan, Esra Ural Topuz, Melek Uzunoğlu, Bahar Çağlar Ökten, Büşra Akbaş, Gizem Yavuz, Manolya Kurtulmuş, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes, Asena Yalçın, Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Meltem Yıldızhan, Sude Yılmaz, Özge Yavaş, Gizem Başaran Turan, İnci Güçlü, Harika Gözde Eldaş, Şerife Alperi Onar, Derin Erdoğan ve Zeynep Şevval Gül.