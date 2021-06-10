A Milli Takım, Roma'da İtalya maçını bekliyor, Güneş umutlu

Teknik direktör Şenol Güneş, İtalya'daki ilk günlerinde futbolcularla toplantı yaptı

10 Haziran 2021 Perşembe, 08:00
A Milli Takım, Roma'da İtalya maçını bekliyor, Güneş umutlu
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