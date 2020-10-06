A Milli takımın Almanya ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı özel maçı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Köln Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te oynanacak mücadelede Bastien'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Millot olacak.
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