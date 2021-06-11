A Milli Takım’ın Avrupa Futbol Şampiyonası karnesi

11 Haziran 2021 Cuma, 10:15

Pandemi nedeniyle bir yıllık ertelemenin ardından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası bugün oynanacak Türkiye-İtalya maçı ile başlayacak. Turnuva elemelerinde H Grubu’nda yer alan Türkiye, Fransa’nın ardında ikinci sırada yer alarak Euro 2020’ye direkt katılım hakkı elde etmişti.

TURNUVADAKİ EN BÜYÜK BAŞARI 2008’DE

A Milli Takım’ın turnuvadaki en büyük başarısı 2008’de geldi. Avusturya ve İsviçre’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A Grubu’nda yer alan Türkiye, ilk maçta Portekiz’e mağlup olmasına rağmen Çekya ve İsviçre’yi mağlup ederek gruplardan çıkmayı başardı. Çeyrek finalde Hırvatistan’ı penaltı atışlarında geçen A Milli Takım, yarı finalde Almanya’ya mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İLK TURNUVA 1996’DA

1960 yılında düzenlenmeye başlanan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım, ilk 9 turnuvada elemeleri geçemedi. 1996’da İngiltere’de düzenlenen turnuvaya katılma şansı elde eden Türkiye, D Grubu'nda Portekiz ve Hırvatistan'ın ardında üçüncü olarak gruptan çıkamadı.

PLAY-OFF ENGELİ

A Milli Takım 2004 ve 2012'deki turnuvalara Play-off'ta veda etti. 2004'te Letonya'ya elenen Türkiye, 2012'de Hırvatistan'a ilk maçta 3-0 mağlup olurken ikinci maçın golsüz eşitlikle sonuçlanması sonrasında turnuvaya katılım şansı elde edemedi.

ÇEYREK FİNALDE VEDA

2000 yılında Belçika ve Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nda yer alan A Milli Takım, İtalya'nın ardında grubu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıktı. Çeyrek finalde A Grubu'nu lider bitiren Portekiz ile eşleşen Türkiye, 2-0 biten maçın ardından turnuvaya veda etti.

Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen son turnuvada A Milli Takım Hırvatistan, İspanya ve Çekya’nın yer aldığı D Grubu’nda üçüncü oldu.