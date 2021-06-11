A Milli Takım’ın Avrupa Futbol Şampiyonası karnesi
Euro 2020’nin açılış maçında bugün A Milli Takım, Roma’da ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Pandemi nedeniyle bir yıllık ertelemenin ardından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası bugün oynanacak Türkiye-İtalya maçı ile başlayacak. Turnuva elemelerinde H Grubu’nda yer alan Türkiye, Fransa’nın ardında ikinci sırada yer alarak Euro 2020’ye direkt katılım hakkı elde etmişti.
TURNUVADAKİ EN BÜYÜK BAŞARI 2008’DE
A Milli Takım’ın turnuvadaki en büyük başarısı 2008’de geldi. Avusturya ve İsviçre’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A Grubu’nda yer alan Türkiye, ilk maçta Portekiz’e mağlup olmasına rağmen Çekya ve İsviçre’yi mağlup ederek gruplardan çıkmayı başardı. Çeyrek finalde Hırvatistan’ı penaltı atışlarında geçen A Milli Takım, yarı finalde Almanya’ya mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İLK TURNUVA 1996’DA
1960 yılında düzenlenmeye başlanan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım, ilk 9 turnuvada elemeleri geçemedi. 1996’da İngiltere’de düzenlenen turnuvaya katılma şansı elde eden Türkiye, D Grubu'nda Portekiz ve Hırvatistan'ın ardında üçüncü olarak gruptan çıkamadı.
PLAY-OFF ENGELİ
A Milli Takım 2004 ve 2012'deki turnuvalara Play-off'ta veda etti. 2004'te Letonya'ya elenen Türkiye, 2012'de Hırvatistan'a ilk maçta 3-0 mağlup olurken ikinci maçın golsüz eşitlikle sonuçlanması sonrasında turnuvaya katılım şansı elde edemedi.
ÇEYREK FİNALDE VEDA
2000 yılında Belçika ve Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nda yer alan A Milli Takım, İtalya'nın ardında grubu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıktı. Çeyrek finalde A Grubu'nu lider bitiren Portekiz ile eşleşen Türkiye, 2-0 biten maçın ardından turnuvaya veda etti.
Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen son turnuvada A Milli Takım Hırvatistan, İspanya ve Çekya’nın yer aldığı D Grubu’nda üçüncü oldu.
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'in 'başkanına' operasyon
- Öz oğluna istismarda bulunan baba tutuklandı
- Çukur oyuncularına suç duyurusu
- Fatih Altaylı'dan bir Veyis Ateş açıklaması daha
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- Peker'in Youtube geliri gündemde
- AKP'li Turan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Siyasete soyundu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- 'Kredi skandalı'na tepkiler yükseliyor
- Aşılamaya üç grup daha dahil edildi