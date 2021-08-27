Aanholt'tan Galatasaray'a mesaj: İngiltere'deki Patrick geri geldi
Hollandalı Aanholt, "İlk yarı beklenen Patrick, Premier Lig’de alıştığımız Patrick sahada yoktu. İkinci yarı alıştığımız Patrick gibi oynadım" dedi.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Randers'ı sahasında 2-1 yendiği maç sonrası Patrick van Aanholt açıklamalarda bulundu.
Aanholt, "İlk yarı beklenen Patrick, Premier Lig’de alıştığımız Patrick sahada yoktu. İkinci yarı alıştığımız Patrick gibi oynadım. En önemlisi gruplara kalmaktı. 3 günde bir maç oynuyoruz. Buna adapte olma süreci gerekiyor. Buna adapte olma süreci gerekiyor. Pazar günü de bir maçımız olacak" dedi.
PATRICK VAN AANHOLT İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray’ın yeni transferlerinden Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt, Randers maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Galatasaray, Danimarka ekibi Randers ile karşılaşırken beraberlik golü Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt’tan geldi. Müsabakanın 48. dakikasında ceza yayındaki Ryan Babel’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan 30 yaşındaki futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
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