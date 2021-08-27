Galatasaray, PFDK'yi dağıttı!
ÖZEL HABER: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın dosyasını inceleyen TFF'nin tartışmalı kurulu PFDK üyeleri arasında tartışma yaşandı, kurul dosyayı karara bağlayamadı. Epözdemir'in savunması etkili oldu.
Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" ve "resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretleri" nedeniyle hukuk kurulu tarafından PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a dün gece geç saatlere kadar süren toplantıdan ceza çıkmaması futbol dünyasında ilgi uyandırmıştı.
www.cumhuriyet.com.tr PFDK toplantısının perde arkasına erişti.
İddiaya gören Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarını inceleyen kurul üyeleri ortak bir karara varamadı. Galatasaray Başkanına ceza verilsin ve verilmesin diyenler arasında sert tartışmalar yaşandı. Sonunda da dosya incelemeye alındı ve Galatasaray Başkanına ceza çıkmadı.
Galatasaray Başkanı'nın toplantı öncesi yaptığı"manifesto" nitliğindeki açıklamanın PFDK'nın hukukçu üyeleri üzerinde etkili olduğu öğrenildi.
YÖNETİMDE EPÖZDEMİR FARKI!
Yine Galatasaray'ın yeni yöneticisi başkan yardımcısı hukukçu Rezan Epözdemir'in, yaptığı çıkışların da PFDK'nın dengesini bozduğu vurgulandı. Epözdemir, TFF'nin kurullarıyla ilgili geniş bir çalışma yapmıştı. Galatasaray, önceki kararları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM tarafından yok hükmünde sayılan PFDK'nın değişmesini istemiş, ancak TFF yönetimi bir türlü gereken adımı atamamıştı.
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