AB liderleri, Türkiye'ye ek yaptırım uygulanmasını kabul etti
AB liderlerinin Brüksel'deki zirvesinin ilk gününde sonuç bildirgesinin Türkiye ve Doğu Akdeniz ile ilgili bölümü kabul edildi.
Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel'deki zirvesinin ilk gününden çıkan sonuç bildirgesinin Türkiye ve Doğu Akdeniz ile ilgili bölümleri üzerinde fikir birliği sağlandı.
Kabul edilen sonuç bildirgesi bölümde, AB Konseyi'nden 11 Kasım 2019'da kabul edilen kararlar çerçevesinde "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yetkisiz bir şekilde gerçekleştirdiği sondaj faaliyetleri nedeniyle yeni kısıtlayıcı önlemlerle ilgili ek listeler hazırlaması" istendi.
Karar metninde ayrıca, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği ile Avrupa Komisyonu'ndan AB ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumuyla ilgili rapor hazırlaması talep edildi.
AFP'ye konuşan bir diplomat, "Belirlenen önlemler bireylere yönelik yaptırımlar olacak ve Türkiye'nin faaliyetlerini sürdürmesi halinde ek önlemlerin alınmasına da karar verilebilecek" dedi.
AB Konseyi'nin Kasım 2019'da aldığı karar, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşlara seyahat kısıtlaması ve varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.
Bildiride ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz'e ilişkin çok taraflı bir uluslararası konferans hazırlamakla görevlendirildi.
AB liderlerinin Türkiye'ye yönelik yeni kısıtlayıcı önlemler kararına ilişkin Reuters'a konuşan bir Fransız yetkili, "Karar, Ankara'yla gittikçe kötüleşmekte olan duruma bir yanıt" dedi.
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