ABD ambargo uyguladı: Irak'a 2,6 milyar dolarlık borç kaldı
Irak, İran'dan elektrik üretimi için ithal ettiği 2,6 milyar dolarlık doğal gaz borcunu ABD'nin Tahran'a uyguladığı ambargolar nedeniyle ödeyemediğini bildirdi.
Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed el İbadi, ülkenin yarı resmi gazetesi es-Sabah'a İran'dan elektrik üretimi için ithal edilen doğal gaz ve biriken borçlar hakkında açıklamalarda bulundu.
İbadi, ülkesinin elektrik ihtiyacını karşılamak için İran'dan ithal edilen doğal gazın borcunun ABD'nin İran'a 2018'den beri uyguladığı ambargolar nedeniyle ödenemediği bilgisini verdi.
İran'a ödenmesi gereken ücretin 2,6 milyar dolar civarında olduğunu ancak para transferinin Bağdat'tan Tahran'a gerçekleştirilemediğini söyleyen İbadi, İran'ın da doğal gaz ihracatında isteksiz davrandığını kaydetti. İbadi, "İran tarafı günlük doğal gaz ihracatını 50 milyondan 22 milyon metreküpe kadar düşürdü." dedi.
TRUMP AMBARGO KARARI VERMİŞTİ
Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de İran ile daha önce varılan nükleer anlaşmadan çekilip Tahran'a ambargolar getirmişti.
Trump yönetimi, kendi elektrik ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan Irak'ın İran'dan doğal gaz ithal etmesine izin vermiş ve ambargolardan da kısmen muaf tutmuştu.
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